Vozinha, el héroe de Cabo Verde que agigantó su leyenda ante Messi y Argentina

Si Argentina necesitó tiempo suplementario para eliminar a Cabo Verde fue, en buena medida, por la actuación de Vozinha.

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El experimentado guardameta volvió a convertirse en la gran figura del seleccionado africano con una actuación memorable frente a la Albiceleste. Si bien Lionel Messi logró vencerlo en el primer tiempo con una exquisita definición, el arquero respondió después con una serie de intervenciones que mantuvieron con vida a su equipo hasta los minutos finales.

Tras el gol del capitán argentino, Vozinha levantó una muralla frente a su arco.

Primero ganó un mano a mano con Messi luego de una asistencia de Lautaro Martínez. Más tarde reaccionó de manera espectacular ante un tiro libre ejecutado por sorpresa por el rosarino y, cuando el partido agonizaba, volvió a evitar el gol con otra gran respuesta frente a un remate rasante desde la puerta del área.

La cuarta intervención llegó en el tiempo suplementario. Un error en la salida argentina dejó nuevamente a Messi de frente al arco, pero el arquero respondió con otra tapada extraordinaria para prolongar la ilusión de Cabo Verde.

Aunque finalmente la Selección argentina terminó imponiéndose, la actuación del guardameta volvió a ganarse el reconocimiento de propios y extraños.

Mundial 2026. Vozinha (c) de Cabo Verde ataja un balón este viernes, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

El arquero que conquistó al Mundial

No fue la primera vez que Vozinha acaparó la atención durante la Copa del Mundo.

Su actuación frente a España en el debut mundialista de Cabo Verde ya había recorrido el planeta. Aquella noche sostuvo un histórico empate con una exhibición de reflejos que disparó su popularidad en las redes sociales.

En apenas unas semanas pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de África a convertirse en una de las grandes figuras del torneo y en uno de los arqueros más admirados por los hinchas.

Una historia de vida tan particular como su apodo

Detrás de la figura del arquero también hay una historia singular.

Nacido en Mindelo, en la isla de São Vicente, creció junto a sus abuelos mientras sus padres trabajaban. De chico no ocupaba el arco: jugaba como futbolista de campo hasta que, con el paso de los años, descubrió que su futuro estaba bajo los tres palos.

El apodo "Vozinha", que en portugués significa "abuelita", nació precisamente en su infancia. Sus amigos se burlaban porque, después de perder o recibir algún golpe jugando en la calle, corría a refugiarse en la casa de sus abuelos.

Con el tiempo, ese sobrenombre terminó reemplazando a su nombre de pila y se convirtió en la identidad con la que hoy es conocido en todo el mundo.

El símbolo de una generación histórica

Desde hace más de una década, Vozinha es una pieza fundamental de la selección caboverdiana.

Fue protagonista del proceso que llevó al país a disputar por primera vez un Mundial y, a sus 40 años, sigue siendo el gran referente del equipo.

La eliminación frente a Argentina no empañó su actuación. Al contrario: volvió a demostrar que la histórica campaña de Cabo Verde no se explica únicamente por el orden colectivo, sino también por la presencia de un arquero que convirtió cada partido en una exhibición de personalidad.

Aunque el sueño mundialista terminó, Vozinha se despidió dejando una certeza: fue uno de los grandes nombres propios de esta Copa del Mundo.