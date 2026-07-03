3 de julio de 2026 - 22:16

Enamorado de vos: El eterno milagro de Lionel Messi que volvió a emocionar a toda la Argentina

Lionel Messi volvió a conmover a toda la Argentina con un golazo histórico ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Crónica de una pasión eterna.

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EFE
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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Orgullo, pasión y bandera: El Diez es eterno

Todo lo que hace el astro rosarino roza la perfección. Cuando las papas quemaban y el cerrojo africano parecía impenetrable, Leo dibujó una obra de arte colgada del cielo para desatar el grito sagrado. Es único. Es nuestro. Es argentino. Y pase lo que pase en esta Copa del Mundo, su legado ya se transformó en un emblema eterno de nuestra cultura.

Su gol ante Cabo Verde no fue un grito más: fue la confirmación de que su idilio con la red no tiene fecha de vencimiento. Messi juega con los ojos de un país entero sobre su espalda y, lejos de pesarle, lo transforma en poesía en movimiento.El sentimiento de un país. Observar y disfrutar a Messi corriendo con los brazos abiertos, con la mística intacta a sus 39 años, es la bandera de un pueblo que no sabe de imposibles.

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