Aguante, corazón: Argentina venció a Cabo Verde por 3-2 en el alargue y continúa con vida en el Mundial 2026

El fútbol no sabe de lógicas y el alma del hincha argentino está tallada a golpe de sufrimiento. En una noche que quedará grabada a fuego en la historia de los mundiales, la Selección Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Miami fue testigo de un drama cinematográfico absoluto, un viaje sin escalas de la euforia al infarto donde la Scaloneta demostró que, cuando las piernas no dan más, el orgullo es el que gana los partidos.
Excelente definición de Lionel Messi en el área para poner en ventaja a la Argentina sobre Cabo Verde por 1-0 por los 16avos. de final de del Mundial 2026.
EFE
Mundial 2026: Del golazo de Messi al drama de los 90 minutos
El partido comenzó con la ilusión a flor de piel gracias a Lionel Messi, quien frotó la lámpara en el primer tiempo para poner el 1-0 tras una maravillosa asistencia de Lisandro Martínez. Sin embargo, en el complemento, la Selección se topó con la dura realidad de una Copa del Mundo donde nadie regala nada. Duarte aprovechó una fisura en el fondo nacional y estampó un sorpresivo 1-1 que congeló los corazones y arrastró la batalla directo al alargue.
Mundial 2026: Un tiempo suplementario no apto para cardíacos
Lo que se vivió en el tiempo extra fue una montaña rusa de emociones que superó cualquier ficción:
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El mazazo africano: Cuando el festejo argentino empezaba a sentirse en las tribunas, Cabral frotó la lámpara para Cabo Verde y clavó un verdadero golazo al ángulo, inalcanzable, que puso el 2-2. Los fantasmas de los penales sobrevolaban el Hard Rock Stadium.
Mundial 2026: ¡Apareció el Cuti! El cabezazo de la gloria eterna
Cuando el reloj apretaba, cuando el cansancio era extremo y las lágrimas de tensión asomaban en los ojos de millones de argentinos, llegó el milagro. Desde un tiro de esquina ejecutado con el alma, Cristian "Cuti" Romero se elevó más alto que nadie en el cielo de Miami.
El cordobés metió un frentazo ensordecedor que venció la resistencia del arquero Vozinha y estampó el 3-2 definitivo. Fue el grito de un pueblo entero. El Cuti se abrazó a la gloria y, con ese testazo sagrado, metió a la Albiceleste entre los 16 mejores equipos del planeta.
Legado de campeones: Argentina sufre porque es parte de su ADN, pero estos jugadores tienen un fuego sagrado que aparece en los momentos más oscuros. La moneda cayó del lado de la justicia. La Scaloneta sigue viva, el sueño de la Copa del Mundo late más fuerte que nunca y ahora todo un país respira aliviado. ¡Estamos en octavos!
Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: estadísticas