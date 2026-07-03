3 de julio de 2026 - 21:54

Aguante, corazón: Argentina venció a Cabo Verde por 3-2 en el alargue y continúa con vida en el Mundial 2026

Argentina venció por 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra y se metió en octavos de final del Mundial 2026. El próximo martes se medirá con Egipto. Videos: mirá todos los goles.

Lisandro López se vistió de héroe y con un golazo apenas inicio el tiempo extra, Argentina derrota por 2-1 a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026.&nbsp;

Lisandro López se vistió de héroe y con un golazo apenas inicio el tiempo extra, Argentina derrota por 2-1 a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026. 

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EFE.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fútbol no sabe de lógicas y el alma del hincha argentino está tallada a golpe de sufrimiento. En una noche que quedará grabada a fuego en la historia de los mundiales, la Selección Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Miami fue testigo de un drama cinematográfico absoluto, un viaje sin escalas de la euforia al infarto donde la Scaloneta demostró que, cuando las piernas no dan más, el orgullo es el que gana los partidos.

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Excelente definición de Lionel Messi en el área para poner en ventaja a la Argentina sobre Cabo Verde por 1-0 por los 16avos. de final de del Mundial 2026.

Excelente definición de Lionel Messi en el área para poner en ventaja a la Argentina sobre Cabo Verde por 1-0 por los 16avos. de final de del Mundial 2026.

Mundial 2026: Del golazo de Messi al drama de los 90 minutos

El partido comenzó con la ilusión a flor de piel gracias a Lionel Messi, quien frotó la lámpara en el primer tiempo para poner el 1-0 tras una maravillosa asistencia de Lisandro Martínez. Sin embargo, en el complemento, la Selección se topó con la dura realidad de una Copa del Mundo donde nadie regala nada. Duarte aprovechó una fisura en el fondo nacional y estampó un sorpresivo 1-1 que congeló los corazones y arrastró la batalla directo al alargue.

Mundial 2026: Un tiempo suplementario no apto para cardíacos

Lo que se vivió en el tiempo extra fue una montaña rusa de emociones que superó cualquier ficción:

  • La ilusión del "Licha": En el inicio de la prórroga, Lisandro López empujó la pelota a la red tras una jugada sucia en el área y decretó el 2-1. Parecía el desahogo definitivo, el final del calvario.

Mundial 2026: ¡Apareció el Cuti! El cabezazo de la gloria eterna

Cuando el reloj apretaba, cuando el cansancio era extremo y las lágrimas de tensión asomaban en los ojos de millones de argentinos, llegó el milagro. Desde un tiro de esquina ejecutado con el alma, Cristian "Cuti" Romero se elevó más alto que nadie en el cielo de Miami.

El cordobés metió un frentazo ensordecedor que venció la resistencia del arquero Vozinha y estampó el 3-2 definitivo. Fue el grito de un pueblo entero. El Cuti se abrazó a la gloria y, con ese testazo sagrado, metió a la Albiceleste entre los 16 mejores equipos del planeta.

Legado de campeones: Argentina sufre porque es parte de su ADN, pero estos jugadores tienen un fuego sagrado que aparece en los momentos más oscuros. La moneda cayó del lado de la justicia. La Scaloneta sigue viva, el sueño de la Copa del Mundo late más fuerte que nunca y ahora todo un país respira aliviado. ¡Estamos en octavos!

Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: estadísticas

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