Aguante, corazón: Argentina venció a Cabo Verde por 3-2 en el alargue y continúa con vida en el Mundial 2026

Argentina venció por 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra y se metió en octavos de final del Mundial 2026. El próximo martes se medirá con Egipto. Videos: mirá todos los goles.

Lisandro López se vistió de héroe y con un golazo apenas inicio el tiempo extra, Argentina derrota por 2-1 a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026.

Excelente definición de Lionel Messi en el área para poner en ventaja a la Argentina sobre Cabo Verde por 1-0 por los 16avos. de final de del Mundial 2026. EFE Mundial 2026: Del golazo de Messi al drama de los 90 minutos El partido comenzó con la ilusión a flor de piel gracias a Lionel Messi, quien frotó la lámpara en el primer tiempo para poner el 1-0 tras una maravillosa asistencia de Lisandro Martínez. Sin embargo, en el complemento, la Selección se topó con la dura realidad de una Copa del Mundo donde nadie regala nada. Duarte aprovechó una fisura en el fondo nacional y estampó un sorpresivo 1-1 que congeló los corazones y arrastró la batalla directo al alargue.

¡GOL DE ARGENTINA! Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador



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El cordobés metió un frentazo ensordecedor que venció la resistencia del arquero Vozinha y estampó el 3-2 definitivo. Fue el grito de un pueblo entero. El Cuti se abrazó a la gloria y, con ese testazo sagrado, metió a la Albiceleste entre los 16 mejores equipos del planeta.