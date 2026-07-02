Intensa requisa a la Selección argentina en Miami: el extraño objeto prohibido que desató las risas de Messi

El abordaje de la Selección argentina en Kansas para partir a Miami , donde este viernes enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 , dejó un momento que se volvió viral en las redes sociales. Un estricto control de seguridad en el aeropuerto provocó una situación tan inesperada que ni Lionel Messi pudo evitar reírse.

En las imágenes que comenzaron a circular durante las últimas horas se observa a los integrantes del plantel siendo sometidos a controles con detectores de metales antes de subirse al avión que los llevó a Miami.

Mientras esperaba sentado su turno para ser inspeccionado, Messi siguió atentamente el procedimiento y estalló en carcajadas cuando una de las agentes aeroportuarias detectó un Magiclick entre las pertenencias del defensor Lisandro Martínez .

El procedimiento siguió con normalidad y posteriormente los agentes inspeccionaron minuciosamente los equipajes del resto de la delegación argentina antes de autorizar su despegue.

A Lionel Messi lo revisaron con el detector de metales al arribar a Miami con la Selección Argentina. La reacción de Leo es todo, JAJAJA pic.twitter.com/VYiYzS97Tu

El curioso episodio no tardó en hacerse viral y generó miles de comentarios en redes sociales: "Probablemente una de las pocas veces que se habrá sentido como un mortal", "Carajo, ni Messi escapa", "La risa de Messi por el encendedor me destruye, te amo leo sé feliz", son algunas de las reacciones.

Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde

El plantel dirigido por Lionel Scaloni tiene la mira puesta en el compromiso de este viernes frente a Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial 2026.

El encuentro se disputará desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la Albiceleste buscará un triunfo que le permita avanzar a los octavos de final.

De cara al partido, las principales dudas del entrenador pasan por tres puestos del equipo. En la defensa, resta definir si acompañará Cristian Romero o Nicolás Otamendi; en el lateral izquierdo, la disputa está entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico; mientras que en la delantera el interrogante es si será titular Lautaro Martínez o Julián Álvarez.