Revelación de una figura de Cabo Verde: "Espero jugar contra Lionel Messi"

Se trata de Vozinha que en un video previo al Mundial 2026 llenó de elogios al capitán Lionel Messi y expresó su deseo de enfrentarlo

Vozinha de Cabo Verde reacciona tras el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vozinha arquero de Cabo Verde que antes del Mundial 2026 hizo declaraciones en las redes alabando a Lionel Messi

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, generó revuelo en las últimas horas dado que se dio a conocer un video realizado, previo al comienzo del Mundial 2026, en el que habla acerca de un hipotético cruce contra la Selección argentina y donde habló de Lionel Messi.

¿Que pasó con el arquero de Cabo verde? Según se supo, el guardameta del conjunto africano llenó de elogios al astro rosarino Lionel Messi y se refirió a la posibilidad de enfrentarlo dentro del terreno de juego.

“Espero que un día pueda jugar contra Messi, es el mejor de todos los tiempos. Me encantaría intercambiar camisetas”, reveló Vozinha durante una entrevista con el canal TNT Sports antes del arranque de la cita mundialista llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, el entrevistador fue más allá e imaginó un hipotético escenario en el que Cabo Verde iba ganando 1-0 contra la “Albiceleste” y, en el último minuto, el árbitro sancionaba un penal a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni, el cual era atajado por él y lograba que su equipo pasara de ronda.

otro de voza Vozinha cumplirá su sueño de jugar ante Lionel Messi EFE “Eso sería un montón. Sería un sueño conseguir hacer eso”, exclamó el guardavallas que juega en el G. D. Chaves de la segunda división portuguesa, quien se volvió viral por su gran actuación ante España en el debut de Cabo Verde en el evento deportivo, partido que terminó igualado sin goles y en el que fue la figura.