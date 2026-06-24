Lionel Messi cumple hoy 39 años en pleno Mundial 2026: récords interminables y admiración global

Como ocurre habitualmente desde hace más de dos décadas, el gran ídolo Lionel Messi celebra su cumpleaños vestido de celeste y blanco. Este 24 de junio , el capitán de la Selección argentina cumple 39 años mientras disputa el Mundial de la FIFA 2026 , una cita que ya quedó marcada por otro capítulo récord de su carrera y por la ilusión de volver a llevar a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.

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El rosarino atraviesa su sexta Copa del Mundo desde 2006 y lo hace en un estado futbolístico que sorprende incluso a quienes lo vieron romper otras marcas durante toda su trayectoria.

Apenas dos días después del triunfo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J , Messi alcanzó un nuevo hito: se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad, con 18 tantos.

La marca llegó gracias a un doblete ante los europeos y confirmó un arranque de torneo demoledor. Antes, ya había anotado tres goles frente a Argelia, completando un hat-trick que le permitió firmar los cinco tantos convertidos por la Selección argentina en lo que va de la competencia.

Lionel Messi arrancó sus 39 años posteando un video entrenando después de su doblete. El objetivo está claro. pic.twitter.com/6YXUZ1eqHF

Sin presiones y disfrutando cada minuto dentro de la cancha, Messi vive el mejor inicio mundialista de toda su carrera. Su nivel adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que hasta poco antes del torneo había sembrado dudas sobre su participación en la Copa del Mundo. Sin embargo, una vez más eligió estar y volvió a convertirse en el gran líder del equipo de Lionel Scaloni.

Mientras Argentina prepara el partido de este sábado ante Jordania, que cerrará la fase de grupos, el cumpleaños del "10" tendrá una celebración íntima junto a sus compañeros de selección. Como ocurrió en otros torneos, no faltarán la torta, los cánticos y las bromas en la concentración.

LIONEL MESSI Luego de tocar el cielo con las manos en Qatar, Lionel Messi se posicionó en el cuarto lugar de la tabla histórica con 13 goles. Gentileza.

De Rosario a ser admirado por todo el mundo

La historia de Messi comenzó el 24 de junio de 1987 en Rosario, Santa Fe. Desde muy pequeño llamó la atención por su talento extraordinario con la pelota, una habilidad natural para gambetear rivales y una capacidad goleadora poco común para su edad.

Sin embargo, su infancia también estuvo atravesada por dificultades. Un problema relacionado con la hormona del crecimiento amenazaba con condicionar su desarrollo físico y el tratamiento resultaba demasiado costoso para su entorno familiar. La oportunidad apareció cuando Barcelona le abrió las puertas tras una prueba realizada en España junto a su padre, Jorge Messi.

Messi en pantuflas y Antonela Roccuzzo mateando: mirá el "descuido" fashion en la foto Messi y su esposa Antonela Roccuzzo

La decisión, a inicios de los 2000, cambió para siempre la historia del fútbol. Carles Rexach, entonces secretario técnico del club catalán, quedó maravillado con sus condiciones y selló el primer acuerdo en una servilleta que se volvió legendaria.

Ya instalado en La Masía, el joven rosarino conservó intactas sus virtudes: velocidad, desequilibrio y una técnica fuera de lo común. También mantuvo su vínculo con Argentina, rechazando en varias oportunidades la posibilidad de representar a España hasta recibir la convocatoria de la Selección Sub-20.

Su estreno oficial con Barcelona llegó en octubre de 2004 y fue el inicio de una etapa irrepetible. Durante 17 años se convirtió en el símbolo máximo de la institución catalana, conquistó 34 títulos, levantó cuatro Champions League y protagonizó temporadas históricas.

Triplete de Messi en su partido 300 en Barcelona, que goleó y sumó su 11mo. triunfo seguido Messi, durante la etapa dorada de Barcelona

Entre todas ellas sobresale la campaña 2011/12, en la que marcó 84 goles en 70 partidos. Además, durante 2012 alcanzó los 91 tantos en un año calendario, un récord que todavía permanece vigente.

A nivel individual también construyó una colección única de premios. Ganó ocho Balones de Oro y tres galardones The Best de la FIFA, consolidándose como uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.

Lionel Messi y su votación por el Balón de Oro Lionel Messi ganó ocho Balones de Oro

La relación con la Selección Argentina estuvo marcada por momentos de gloria y también por algunas frustraciones, aunque alimentadas por sus críticos, hoy prácticamente inexistentes. Tras perder las finales del Mundial 2014 y de las copas América 2015 y 2016, incluso llegó a amagar con su renuncia al seleccionado.

Pero la historia todavía tenía reservado el mejor desenlace. En 2021 conquistó la Copa América en Brasil y rompió una sequía de 28 años sin títulos para la Albiceleste. Un año más tarde llegó la Finalissima ante Italia y luego la consagración definitiva en Qatar 2022, donde lideró a Argentina hacia la tercera estrella mundial.

Los éxitos continuaron con la conquista de la Copa América 2024 y ahora tienen un nuevo capítulo en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. A los 39 años, Messi sigue siendo el eje futbolístico y emocional de la Selección, mientras continúa con su inoxidable trayectoria en la MLS como figura del Inter Miami.

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En medio de un presente brillante, además, recibió una noticia que le devolvió tranquilidad fuera de las canchas: en las horas previas a su cumpleaños, su padre recibió el alta médica tras permanecer internado algunos días y continúa su recuperación en Rosario.

"La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios, como dije varias veces, me regaló todo a nivel deportivo", dijo el 10 luego de convertirle dos goles a Austria y erigirse como el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.

"Lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo cerca", expresó con mucha razón.