Todos los récords de Lionel Messi en el Mundial 2026: las marcas que rompió y los hitos que puede alcanzar

El Mundial 2026 es el escenario de una nueva página dorada en la historia del fútbol. En su sexta Copa del Mundo, Lionel Messi no solo lidera a la Selección Argentina en la defensa del título, sino que está triturando las estadísticas más antiguas del certamen.

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Tras sus descomunales actuaciones ante Argelia y Austria, el capitán de la Albiceleste, a las puertas de cumplir 39 años, reescribió las páginas doradas de la FIFA. A continuación, repasamos todos los récords que rompió Messi y las marcas históricas que tiene a tiro.

Luego de igualar al alemán Miroslav Klose con un espectacular hat-trick ante Argelia, la Pulga superó la línea del teutón gracias a su doblete frente a Austria. Con 18 goles totales, Messi lidera la tabla histórica de artilleros en soledad.

Lionel Messi amo y señor de la historia del fútbol argentino. El mejor jugador de la historia.

La amenaza: El francés Kylian Mbappé asoma como el gran peligro a futuro, sumando 14 goles con solo 27 años.

Con el triunfo ante Austria, el rosarino alcanzó las 18 victorias en Copas del Mundo (sin contabilizar definiciones por penales), superando las 17 que ostentaba Klose.

3. Récord de goles consecutivos en la Copa del Mundo

Messi encadena 6 partidos seguidos marcando en Mundiales, igualando la mítica marca de Just Fontaine (1958) y Jairzinho (1970). Su racha histórica incluye:

Qatar 2022: Australia (Octavos), Países Bajos (Cuartos), Croacia (Semis) y Francia (Final).

Mundial 2026: Argelia y Austria (Fase de grupos).

4. Líder absoluto en presencias mundiales

Al ser titular en el debut, Messi se transformó en el primer futbolista en disputar Si bien comparte la cantidad de ediciones con Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México), el argentino es el único con asistencia perfecta sumando minutos en cancha en todas ellas.

LIONEL MESSI MUNDIAL 2026.Messi no logró aprovechar el penal vía VAR y falló ante Austria. Gentileza.

Las marcas históricas que Messi puede destrozar en 2026

La Scaloneta avanza firmemente en el certamen, lo que le da al "10" la posibilidad de agigantar su ventaja en tres rubros clave:

El dueño absoluto del tiempo: Partidos y Minutos jugados

Messi ya es el jugador con más partidos en la historia del torneo (28 encuentros) y sigue estirando su récord de minutos en cancha (superando los 2489 minutos). Con el nuevo formato del Mundial 2026 de 48 equipos, un seleccionado puede jugar hasta 8 partidos, lo que le permitiría dejar una marca inalcanzable.

Máximo asistidor de la historia

El ex-Barcelona cuenta con 8 pases de gol en su historial. El líder absoluto de esta estadística es Pelé, quien registró 10 asistencias. Messi se encuentra a solo dos pases clave de igualar a O Rei.

El selecto club de las tres finales

Habiendo disputado las finales de Brasil 2014 y Qatar 2022, si la Selección Argentina llega al último partido el próximo 19 de julio, Messi se sumará al exclusivo grupo de jugadores con tres finales jugadas, integrado por leyendas como Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski.

Tabla histórica: Los reyes del gol en los Mundiales