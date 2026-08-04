José Pekerman sobre dirigir a Lionel Messi y no utilizarlo con Alemania: "Era el jugador a ver para el futuro"

20 años después de la determinación que marcó un rumbo en su carrera como entrenador, José Pekerman dialogó sobre lo que significó dirigir y dejar en el banco de suplentes a Lionel Messi en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Además, habló de River y Boca.

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El tiempo continúa pasando, y la foto del mejor futbolista de todos los tiempos enojado en el banco de suplentes mientras la Selección Argentina se queda afuera del Mundial aún persigue a Pekerman como un estigma. Incluso dos décadas después, el DT todavía da explicaciones y cuenta las sensaciones de ese particular momento.

En diálogo con ESPN, José dejó en claro que ese evento marcó su carrera como director técnico, y que lo sigue haciendo hasta nuestros días. "A nosotros nos pegó muy duro, sobre todo a mí, que el día del famoso partido con Alemania no entre", lanzó. Automáticamente, se defendió: "Cuando me preguntan por qué no entró con Alemania, cuando faltaban 16 minutos, ¿por qué no me preguntan por qué no entró Saviola, que la rompió en los primeros partidos? ¿Por qué no entró Aimar, que no lo pude poner?".

Respecto a la presencia en el banco de los suplentes, Pekerman llamó a reconocer como algo positivo que haya sido convocado. "Él ya era el jugador a ver para el futuro, pero ¿por qué estaba ahí? Porque alguien se la jugó, sabiendo que teníamos una selección muy competitiva donde me sobraban los jugadores ". En ese aspecto, utilizó como ejemplo a Sergio Agüero. "Al Kun lo tuve ahí para llamarlo, ya estaba jugando en primera, Oscar Ruggeri lo había puesto en Independiente y también era un jugador muy interesante. Pero así como él teníamos varios jugadores con un nivel bárbaro: 6 delanteros llevamos, con 23 jugadores preferí dejar afuera un defensor".

A modo de cierre del tópico, el ex entrenador de la Selección Argentina resaltó que permitió el debut de Messi, ante Serbia y Montenegro. " Para mí era indispensable que Messi juegue en su primer Mundial. Le pasó en el Sub 20, que le costó entrar, porque no jugó todos los partidos del Sudamericano".

Pekerman reconoció contactos con Boca: "No llegamos a avanzar"

En otro momento de la charla, el DT reconoció que en el pasado mantuvo contactos con Boca Juniors para ser entrenador, pero que no prosperaron. "En su momento Boca preguntó. No llegamos a avanzar nada pero hubo charlas, yo atendí pero no llegamos a avanzar", confesó.

Las negociaciones fueron tan poco profundas, que ni siquiera logró tomar una determinación al respecto. "En ese momento no llegué a hacerme la idea de si me hubiera gustado o no. Soy muy terrenal. Hasta que algo no se da, no me hago idea de cómo será. Me gusta sorprender sin anunciar nada. Sos como sos, el que te conoce bien y el que no te conoce te va a conocer algún día, si estás", opinó.

La buena relación que mantiene como Juan Román Riquelme, a quién dirigió y llevó al Mundial en Alemania 2006, no se ha transformado en un vínculo cercano. "Con Román hace mucho que no hablo. Para un caso así, Román nunca va a tomar un compromiso así como llamarme. En todo caso mandar un aviso de parte de él", lanzó en relación a una supuesta charla.

El DT defendió a Quintero luego de su salida de River: "Hay que entenderlo"

Otro de los futbolistas que marcaron la carrera como DT de José Pekerman es Juan Fernando Quintero. El cariño con el enganche Colombiano es mutuo, y por eso lo defendió por la polémica salida de River. "Puedo hablar muchísimo de Juanfer. La clave es decir: ¿Puedo encontrar otro igual? Es muy difícil", expresó. Sin embargo, evitó sumarse al conflicto. "Yo no puedo ser contundente en decir si está o no está para jugar en River. Son decisiones que debe tomar el entrenador y debe tener sus argumentos".

Para el entrenador, lo más importante es entender que Juanfer requiere atención y cariño especial. "Al jugador hay que entenderlo. Si uno lo conoce, lo tiene entrenando y sabe cómo juega, lo tiene que entender. Uno sabe su potencial futbolístico y sabe sus déficits. La parte del déficit es un problema de él que a lo mejor en muchos años nunca lo superó. Y eso es un problema", cerró.