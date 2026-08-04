Messi donó 80.000 euros para ayudar a reconstruir la Sierra Oeste de Madrid tras los incendios.

Lionel Messi donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid , una de las zonas más afectadas por los incendios forestales que azotaron el centro de España durante la última semana. La donación fue confirmada por Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid.

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A través de sus redes sociales, Díaz Ayuso agradeció el gesto del futbolista argentino y destacó el apoyo recibido por parte de quien durante años fue una de las grandes figuras del Barcelona.

"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", expresó la presidenta madrileña.

Según los registros citados por la agencia EFE, a fines de julio los incendios habían arrasado unas 27.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y provocado la destrucción de alrededor de 100 viviendas.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece.

El fuego en Madrid confluyó con otros dos grandes incendios registrados en las provincias de Ávila y Toledo , que en conjunto dejaron más de 70.000 hectáreas quemadas durante la última semana.

Las llamas arrasan la vegetación en el municipio de Burgohondo, en la provincia de Ávila. EFE

La ola de incendios también afectó a otros países europeos, entre ellos Francia y Grecia, en un contexto marcado por altas temperaturas y condiciones favorables para la propagación de las llamas.

Las autoridades españolas informaron posteriormente que los incendios se encontraban “técnicamente estabilizados”.

Madrid anunció 58 medidas para la reconstrucción

La presidenta de la Comunidad de Madrid había anunciado la semana pasada un plan de 58 medidas destinadas a acelerar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios.

Las iniciativas fueron presentadas durante un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la Real Casa de Correos y apuntan a que la Sierra Oeste pueda recuperar cuanto antes las áreas devastadas por el fuego.

En tanto, el 30 de julio, las autoridades españolas redujeron de 3 a 2 el nivel de gravedad de los incendios de Madrid y Ávila, ambos ya estabilizados. La decisión implicó el final de la emergencia nacional que había sido declarada la semana anterior debido a la intensidad y velocidad con la que avanzaban las llamas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la medida como una “muy buena noticia” después de escuchar las propuestas de las comunidades de Madrid y Castilla y León y de los responsables de los operativos de emergencia.