El entrenador de Lionel Messi en Inter Miami adelantó el futuro del astro: "Hemos estado hablando al respecto"

Guillermo Hoyos, DT de Las Garzas, expresó que mantiene diálogo con el mejor futbolista del planeta respecto a lo que vendrá de ahora en adelante.

El futuro deportivo de Lionel Messi mantiene en vilo a propios y extraños. Después de su espectacular participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, el capitán retornó a los entrenamientos con el Inter Miami pensando en los desafíos que se vienen.

La frustración por la derrota en la final de la Copa del Mundo con España caló hondo en el público Albiceleste, que además comenzó a despedirse del mejor jugador del planeta. Sin embargo, el silencio del propio diez respecto a los pasos a seguir despertó infinidad de rumores. Desde un retiro del conjunto nacional, hasta una posible vuelta a Newell's. Todo tiene un rebote fuera de lo común, por la magnitud del nombre propio.

El técnico de Inter Miami habló del futuro de Lionel Messi: Drew Fischer y el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi se volverán a cruzar en el marco del Mundial 2026 Getty Images Por tal motivo, su presencia en los entrenamientos del Inter Miami ayuda a poner blanco sobre negro respecto a lo que vendrá. En ese contexto de retorno a las prácticas, el entrenador de Las Garzas Guillermo Hoyos evitó ponerle fecha a su vuelta a las canchas. "Hemos estado hablando al respecto", lanzó en primer término, aunque luego aclaró: "Acaba de regresar. Todavía no hemos tenido la oportunidad de tener una conversación formal".

Para el DT, contar con Lionel Messi y Rodrigo De Paul después de la licencia por vacaciones es una excelente noticia para los desafíos que afrontarán. "Estamos muy contentos de que hayan regresado y estén de vuelta en el club. Es genial verlos aquí", tiró.

Un calendario exigente, y la chance de que Messi comience a rotar: Parte médico de Lionel Messi: ¿Qué tiene el capitán y cuándo vuelve a las canchas? Gentileza. De todas formas, no se descarta que el cuerpo técnico administre los tiempos de juego del capitán, teniendo en cuenta el abultado calendario. "Creo que es muy duro, simplemente por la enorme cantidad de partidos. Va a haber una verdadera acumulación de encuentros durante varias semanas, lo que dejará muy poco tiempo para recuperar el aliento o descansar. Básicamente es: partido, juego, descanso, partido, y así sucesivamente. Es difícil. La carga de partidos es pesada y pasa factura, la competición en sí misma es agotadora", opinó Hoyos.