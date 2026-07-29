Dónde está ubicada Fort Lauderdale, la lujosa ciudad cerca de Miami donde Lionel Messi y Antonela Rocuzzo compraron una nueva mansión

Desde su llegada al Inter Miami, Lionel Messi comenzó una nueva etapa personal y profesional en Estados Unidos. Junto a su esposa, Antonela Roccuzzo , y sus tres hijos, el capitán de la Selección Argentina se instaló en el sur de Florida, donde encontró un entorno que combina tranquilidad, privacidad y cercanía con su club.

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Tras cada entrenamiento o partido, la familia regresa a una exclusiva mansión ubicada en una de las zonas residenciales más prestigiosas de la región.

Miami se encuentra en el extremo sudeste del estado de Florida, sobre la costa del océano Atlántico y junto a la bahía de Biscayne.

Reconocida por su clima cálido durante gran parte del año, sus playas y su fuerte influencia latinoamericana , la ciudad es uno de los principales centros financieros, turísticos y culturales de Estados Unidos.

Además del área urbana, el sur de Florida cuenta con numerosos barrios residenciales atravesados por canales navegables, una característica que atrae a empresarios, deportistas y celebridades que buscan privacidad y acceso directo al mar.

Inter Miami

La mansión de Lionel Messi en Fort Lauderdale

Aunque suele hablarse de "la casa de Messi en Miami", la residencia familiar se encuentra en Fort Lauderdale, una ciudad ubicada al norte de Miami, dentro del exclusivo barrio privado Bay Colony.

La propiedad fue adquirida por aproximadamente 10,8 millones de dólares y está emplazada en una calle sin salida, dentro de una urbanización con seguridad y vigilancia permanente las 24 horas.

La vivienda cuenta con 974 metros cuadrados cubiertos, construidos sobre un terreno de 1.765 metros cuadrados, y dispone de salida directa a canales de navegación.

Cómo es la casa donde vive Lionel Messi

La residencia fue diseñada con un estilo contemporáneo que prioriza los espacios amplios, la luz natural y la conexión con el entorno.

Entre sus principales comodidades se destacan:

Ocho suites, incluidas dos habitaciones VIP.

Nueve baños completos y un toilette.

Cocina de diseño italiano.

Oficina privada.

Gimnasio con sector de spa.

Amplios ambientes destinados a la vida familiar.

Además, la propiedad posee 50 metros de frente sobre un canal navegable y cuenta con dos muelles privados, preparados para recibir embarcaciones de gran porte.

La decoración, a cargo de la diseñadora Lori Morris, combina líneas modernas, materiales de alta calidad y una estética elegante, con predominio de colores claros y grandes superficies vidriadas que permiten aprovechar las vistas al exterior.

Por qué Messi eligió vivir en Fort Lauderdale

La ubicación de la residencia ofrece varias ventajas para la familia.

Por un lado, se encuentra a pocos minutos del centro de entrenamiento y del estadio del Inter Miami, lo que facilita los desplazamientos diarios del futbolista.

Por otro, el barrio ofrece un elevado nivel de privacidad y seguridad, aspectos especialmente valorados por la familia desde su llegada a Estados Unidos.

El acceso directo al agua y el clima templado durante gran parte del año también convierten a Fort Lauderdale en un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre y de la vida familiar lejos de la intensa exposición mediática que acompaña a una de las mayores figuras del fútbol mundial.