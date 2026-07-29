Así es la casa de Florencia Peña en Salta: un refugio retirado, lleno de naturaleza y espacios al aire libre

La propiedad combina piedra y madera con una filosofía zen que incluye estatuas orientales junto a la pileta y una vista privilegiada a las sierras.

Florencia Peña eligió la tranquilidad de la capital salteña para levantar una vivienda que rompe con el vértigo porteño. Junto a Ramiro Ponce de León y su familia, la actriz diseñó un refugio donde la arquitectura se rinde ante el paisaje de cerros y vegetación autóctona.

La casa se destaca por su estética funcional, centrada en materiales nobles como la piedra y la madera. Los ambientes interiores, amplios y bañados por luz natural, están decorados con muebles artesanales y piezas que remiten directamente a la filosofía oriental, una faceta poco conocida de la artista.

Filosofía zen y materiales nobles en la zona serrana Este proyecto personal no es una simple casa de veraneo, sino una extensión de su búsqueda espiritual y la necesidad de habitar espacios esenciales. La elección de colores neutros y la distribución abierta responden a un mecanismo de diseño pensado para el descanso profundo y la contemplación activa del entorno.

La galería exterior funciona como el núcleo social de la propiedad, equipada con sillones rústicos y mesas de madera para recibir visitas en un clima distendido. Desde este punto se observa el jardín, que se extiende visualmente hacia las montañas y una laguna cercana, borrando los límites entre la construcción y la tierra.