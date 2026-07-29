29 de julio de 2026 - 13:50

Así es la casa de Florencia Peña en Salta: un refugio retirado, lleno de naturaleza y espacios al aire libre

La propiedad combina piedra y madera con una filosofía zen que incluye estatuas orientales junto a la pileta y una vista privilegiada a las sierras.

Florencia Peña tiene un refugio retirado en Salta.&nbsp;

Florencia Peña tiene un refugio retirado en Salta. 

Foto:

Por Daniela Leiva

Florencia Peña eligió la tranquilidad de la capital salteña para levantar una vivienda que rompe con el vértigo porteño. Junto a Ramiro Ponce de León y su familia, la actriz diseñó un refugio donde la arquitectura se rinde ante el paisaje de cerros y vegetación autóctona.

Leé además

construyeron casas en cinco dias con ladrillos que encastran como lego y estan hechos con plastico reciclado

Construyeron casas en cinco días con ladrillos que encastran como Lego y están hechos con plástico reciclado

Por Andrés Aguilera
Las cáscaras de naranja transformaron un paisaje desolado en Costa Rica en un impactante bosque. 

Costa Rica cubrió un pastizal degradado con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja: 16 años después, los científicos encontraron un bosque exuberante

Por Daniela Leiva

La casa se destaca por su estética funcional, centrada en materiales nobles como la piedra y la madera. Los ambientes interiores, amplios y bañados por luz natural, están decorados con muebles artesanales y piezas que remiten directamente a la filosofía oriental, una faceta poco conocida de la artista.

Filosofía zen y materiales nobles en la zona serrana

Este proyecto personal no es una simple casa de veraneo, sino una extensión de su búsqueda espiritual y la necesidad de habitar espacios esenciales. La elección de colores neutros y la distribución abierta responden a un mecanismo de diseño pensado para el descanso profundo y la contemplación activa del entorno.

La galería exterior funciona como el núcleo social de la propiedad, equipada con sillones rústicos y mesas de madera para recibir visitas en un clima distendido. Desde este punto se observa el jardín, que se extiende visualmente hacia las montañas y una laguna cercana, borrando los límites entre la construcción y la tierra.

El jardín infinito y la pileta custodiada por un Buda

El sector de la pileta es el corazón del relax familiar, donde destaca una gran estatua de Buda que vigila el solárium. En la cocina y el comedor, los ventanales de gran tamaño refuerzan esa conexión constante con el afuera, manteniendo la coherencia con el estilo de vida naturista que la familia consolidó en el norte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sam, el Border Collie que fue criado pastorear ovejas 

Sam, el Border Collie que no quiere ser perro pastor de ovejas y prefiere el sillón junto a las personas

Por Redacción Mundo
la nueva vida de toto otero, el hijo de florencia pena que busca un camino diferente al de su madre

La nueva vida de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña que busca un camino diferente al de su madre

estrenos de cine: spider-man: un nuevo dia domina la cartelera y promete un superheroe mas maduro

Estrenos de cine: "Spider-Man: Un nuevo día" domina la cartelera y promete un superhéroe más maduro

Por Redacción Espectáculos
Hoy en Disney+ una de las últimas películas de Anne Hathaway llega a la plataforma

Esta noche en Disney+ "El diablo viste a la moda 2": por qué hay que verla sí o sí

Por Redacción Espectáculos