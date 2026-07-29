29 de julio de 2026 - 13:03

Esta noche en Disney+ "El diablo viste a la moda 2": por qué hay que verla sí o sí

La producción es una secuela de un éxito de los 2000. Las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep regresan acompañadas de un gran elenco.

Hoy en Disney+ una de las últimas películas de Anne Hathaway llega a la plataforma

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“El diablo viste a la moda 2” es la secuela protagonizada por Hathaway y Meryl Streep, que vuelve a reunir a Andrea Sachs y Miranda Priestly veinte años después del estreno de la película original.

“El diablo viste a la moda 2”, la esperada secuela protagonizada por Hathaway y Meryl Streep

“El diablo viste a la moda 2”, la esperada secuela protagonizada por Hathaway y Meryl Streep

El regreso de Andrea Sachs y Miranda Priestly

La nueva entrega retoma la historia en un momento muy distinto para sus protagonistas. Andrea ya no es la joven asistente que ingresaba al competitivo mundo de la moda, sino una profesional consolidada dentro del ámbito editorial.

Miranda Priestly, por su parte, enfrenta una etapa de cambios en Runway, la revista que durante años definió tendencias y poder en la industria fashion. El reencuentro entre ambas vuelve a poner en marcha una relación marcada por la admiración, la tensión y los desafíos profesionales.

La película también recupera a Emily, el personaje interpretado por Emily Blunt, que ahora ocupa un cargo importante dentro de una reconocida firma de moda internacional.

La película original nació de una historia inspirada en hechos reales

Aunque la secuela desarrolla una trama nueva, el universo de “El diablo viste a la moda” tiene origen en la novela de Lauren Weisberger, inspirada en su experiencia trabajando para Anna Wintour, histórica editora de Vogue.

El libro se transformó en un bestseller internacional y dio lugar a la exitosa adaptación cinematográfica de 2006, considerada hoy un clásico moderno de la comedia dramática.

Anna Wintour y Meryl Streep en Vogue ante del estreno de El Diablo viste a la moda

Anna Wintour y Meryl Streep en Vogue ante del estreno de El Diablo viste a la moda

Una continuación diferente al segundo libro

Muchos fanáticos esperaban que la película adaptara “La venganza viste Prada”, la continuación literaria publicada por Weisberger en 2013. Sin embargo, “El diablo viste a la moda 2” no sigue esa historia.

Trilogía de

Trilogía de "El diablo viste a la moda".

La nueva producción construye un conflicto original centrado en el presente de Andrea y Miranda y en los cambios que atraviesa el mundo editorial y de la moda.

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