Estrenos de cine: "Spider-Man: Un nuevo día" domina la cartelera y promete un superhéroe más maduro

Parece increíble, sí, pero es cierto: ya pasaron cinco años de " Spider-Man: Sin camino a casa " (2021), que resultó un suceso de taquilla. Y ahora, Peter Parker vuelve a la pantalla grande. Este jueves 30 de julio, "Spider-Man: Un nuevo día" llega oficialmente a los cines argentinos, para concluir un mes de julio marcado por la abundancia de películas taquilleras.

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Se trata de una propuesta que busca marcar un nuevo rumbo para el personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película muestra a un Peter Parker ( Tom Holland ) más adulto, obligado a reconstruir su vida después del desenlace de "Sin camino a casa" ("No Way Home"), cuando el hechizo de Doctor Strange borró su identidad de la memoria de todos, incluidos MJ ( Zendaya ) y Ned (Jacob Batalon).

La historia transcurre cuatro años después de aquellos acontecimientos. Sin el respaldo de Tony Stark, sin la tecnología de Industrias Stark y completamente solo, Peter vive en una Nueva York dominada por el crimen organizado mientras intenta encontrar un nuevo propósito.

Este punto de partida representa un cambio de tono respecto de las entregas anteriores. Si la trilogía dirigida por Jon Watts narró el paso de Peter de la adolescencia a la adultez, "Un nuevo día" se concentra en las consecuencias emocionales de ese crecimiento.

En la alfombra roja de la premiere en Los Ángeles, Tom Holland aseguró que esta es la película "más madura" de la saga. "Es más madura, y es un tema más oscuro. Creo que es increíblemente identificable para los jóvenes", explicó el actor en diálogo con Deadline. "Habla de mudarse a una nueva ciudad, sentirse solo y, a veces, no darse cuenta de que lo mejor que te pasó está justo a tu lado".

Holland también reveló que participó activamente en el desarrollo del proyecto, colaborando en el diseño del nuevo traje y siguiendo de cerca las opiniones de los fanáticos para comprender qué esperaban de esta nueva etapa.

"Antes pensaba que Peter era especial gracias a Spider-Man, pero con el tiempo he comprendido que, en realidad, Spider-Man es especial gracias a Peter. Es el lado humano del superhéroe lo que lo hace tan poderoso y tan diferente. Aprenderlo a lo largo de esta película ha sido muy importante, porque ese es también el mensaje que Peter está descubriendo en esta historia. Me parece algo muy poderoso y diferente a todo lo que habíamos contado hasta ahora", dijo en una entrevista con Fotogramas.

Allí también ponderó el trabajo de su pareja, Zendaya, con quien compartió también el set de "La Odisea" de Christopher Nolan. "Lo que más me gusta de Zendaya como actriz es que no tiene miedo. Acepta cualquier personaje, se entrega por completo y desarrolla roles muy distintos entre sí sin que parezcan caricaturas (...)Creo que ese es el mayor reto cuando eres un actor que interpreta personajes tan diferentes, y ella lo hace realmente bien".

Entre las incorporaciones más importantes aparece Frank Castle, The Punisher, interpretado por Jon Bernthal. Su presencia introduce un fuerte contraste con la visión moral de Spider-Man y genera una de las dinámicas más elogiadas por la crítica.

Según Variety, la relación entre ambos personajes aporta una química "oro puro" y refresca la historia gracias a la tensión permanente entre sus distintas formas de entender la justicia.

También regresa Bruce Banner (Mark Ruffalo), ahora como profesor universitario de Física.

Por otra parte, uno de los grandes secretos de la producción gira en torno al personaje de Sadie Sink. Aunque Marvel mantuvo en reserva su identidad durante la campaña promocional, las primeras críticas revelan que interpreta a una poderosa figura con habilidades telepáticas cuya historia personal guarda importantes paralelismos con el dolor que atraviesa Peter Parker.

Qué dice la crítica

Las primeras reseñas fueron ampliamente positivas. En Rotten Tomatoes, la película debutó con un 91% de aprobación sobre las primeras 89 críticas publicadas, mientras que Metacritic le otorgó 70 puntos sobre 100, una valoración similar a la de las anteriores películas protagonizadas por Tom Holland.

Entre los principales medios especializados hubo consenso en varios aspectos. The Hollywood Reporter destacó que la película deja de lado el exceso de historias relacionadas con el multiverso para volver a poner el foco en la humanidad de Peter Parker. Además, calificó la actuación de Holland como la mejor desde que asumió el papel.