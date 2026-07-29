Ahyre anuncia gira nacional y ya tiene definido su próximo show en Mendoza: dónde comprar las entradas

Ahyre anunció su Gira Nacional Faro, homónima de lo que será su nuevo álbum de estudio. El anuncio de este show abre un nuevo ciclo para una de las bandas más queridas y reconocidas del folclore argentino contemporáneo, que llega a esta etapa tras consagrarse en Viña del Mar 2024, Estadio Delmi de Salta y Teatro Gran Rex.

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En el marco de la gira confirmaron su regreso a Mendoza, el viernes 16 de octubre , en el Arena Maipú Teatro. Las entradas ya están a la venta en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

"Faro" es el tercer álbum de estudio de Ahyre, tras su debut homónimo y "Eco": un trabajo que profundiza su raíz latinoamericana y, al mismo tiempo, amplía su universo sonoro. El álbum se publicará en septiembre.

La gira Faro 2026 recorrerá ocho ciudades a lo largo de octubre. Comenzará el 8 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y continuará por Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy, cerrando el 30 de octubre.

Ahyre es un cuarteto salteño nacido en 2019 que fusiona la fuerza de la raíz latinoamericana con nuevas texturas, timbres y colores, ofreciendo una mirada contemporánea y universal del folclore argentino.

Está integrado por Juan José "Colo" Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando "Pony" Mónico y Federico Maldonado, con la colaboración de Guido Bertini en batería y percusión.

En pocos años, la banda se consolidó como una de las propuestas más importantes del folclore joven argentino. Su álbum debut, "Ahyre" (2020), obtuvo el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo de Folklore, mientras que "Eco" reafirmó su identidad artística y sonora.

En 2024 representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde hizo historia al obtener dos Gaviotas de Plata por la canción "La Luna", en las categorías Mejor Canción y Mejor Intérprete. Ese mismo año fue consagrada en los festivales de Cosquín y Jesús María, además de recibir nuevas nominaciones a los Premios Gardel.

A lo largo de su carrera compartió escenario y grabaciones con destacados artistas como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Jorge Rojas, Nahuel Penissi y Raly Barrionuevo, entre otros.