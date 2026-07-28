La leyenda de los Rolling Stones llega al país: Ronnie Wood dará un show y ya se pueden comprar las entradas

Durante décadas, Ronnie Wood fue el hombre que convirtió cada riff de los Rolling Stones en una conversación eléctrica con Keith Richards. Pero este noviembre el reflector cambiará de dirección: por primera vez llegará a la Argentina al frente de Ronnie Wood & His Band, con un show que promete recorrer toda su historia, mucho antes y mucho después de convertirse en un Stone.

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La cita será el 6 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires , con la cantante irlandesa Imelda May como invitada especial. Será una oportunidad inédita para ver a Wood fuera del gigantesco engranaje de los Stones, en un formato donde su repertorio solista y las canciones que marcaron su recorrido ocuparán el centro de la escena.

El espectáculo gira alrededor de "Fearless: Anthology 1965–2025" , una retrospectiva que celebra seis décadas de carrera y que funciona como una autobiografía musical. El recorrido comienza en los pequeños clubes londinenses junto a The Birds, pasa por The Creation, Jeff Beck Group y Faces, hasta desembocar en la historia que lo convirtió en uno de los guitarristas más reconocibles del rock.

La colección, publicada en 2025, también marcó el regreso discográfico de Wood con cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde "I Feel Like Playing" (2010). Entre ellas aparecen "Mother of Pearl" y una nueva versión de "A Certain Girl", registrada junto a Chrissie Hynde.

Antes de llegar a Buenos Aires, Ronnie Wood recorrerá Austria, Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, España y Portugal, para luego iniciar una etapa sudamericana que también incluirá presentaciones en Brasil y Chile.

Una nueva etapa para los Stones

El anuncio del concierto llega en un momento especialmente activo para la banda británica. El pasado 10 de julio, los Rolling Stones publicaron "Foreign Tongues", su 25º álbum de estudio, un trabajo que profundiza el espíritu renovado que el grupo había mostrado con " Hackney Diamonds".

Grabado entre Londres, Los Ángeles y Nashville, "Foreign Tongues" vuelve a reunir a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood en un repertorio donde conviven el rock clásico de la banda con incursiones en el soul, el blues y el country. La producción estuvo a cargo de Andrew Watt, quien también trabajó en "Hackney Diamonds", y cuenta con colaboraciones especiales de figuras de distintas generaciones. El álbum fue recibido como otra muestra de la sorprendente vitalidad de una banda.

En ese contexto, la gira solista de Wood es un complemento perfecto: mientras los Stones continúan ampliando su discografía, el guitarrista aprovecha para reivindicar una trayectoria que muchas veces quedó eclipsada por el peso del grupo más grande del rock.

Un vínculo que atraviesa generaciones

Aunque Ronnie Wood visitó el país en numerosas oportunidades junto a los Rolling Stones, nunca había ofrecido un concierto propio en suelo argentino. La última vez que pisó Buenos Aires fue durante el América Latina Olé Tour de 2016, cuando la banda ofreció tres conciertos en el Estadio Único de La Plata. En total, los Stones actuaron cuatro veces en la Argentina (1995, 1998, 2006 y 2016), consolidando una relación excepcional con el público local.

Incluso durante el Hackney Diamonds Tour, Wood agradeció públicamente en sus redes sociales a los fanáticos argentinos que viajaron a Norteamérica para seguir a la banda: "Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds Tour por Norteamérica".

Esta vez, sin embargo, la historia será distinta. No habrá una maquinaria de estadio dominada por Jagger y Richards, sino una noche construida alrededor de la personalidad musical de Wood, ese guitarrista elegante y descontracturado cuya carrera abarca desde el rhythm & blues londinense de los años 60 hasta convertirse en una de las piezas fundamentales del rock contemporáneo.

Entradas: cuándo salen a la venta

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

La preventa Santander Visa comienza este martes 28 de julio, desde las 10, con posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés. La venta general comenzará mañana, 29 de julio, desde las 10, con todos los medios de pago habilitados. Los precios todavía no fueron informados oficialmente.