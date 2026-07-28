El Ciclo de Teatro Breve desembarca con tres historias en una sola noche

El teatro independiente mendocino suma una nueva propuesta a su agenda cultural. El próximo sábado 1 de agosto , a las 21.30, se estrenará el Ciclo de Teatro Breve , una experiencia escénica que reúne tres obras originales en una misma función bajo el lema Que lo breve sea eterno . La cita tendrá lugar en Vortex Bar , un nuevo espacio para el teatro y la música ubicado en la esquina de Avenida Mitre y Coronel Plaza, en la Ciudad de Mendoza.

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Con dirección y dramaturgia de Juan P. López , el espectáculo propone un recorrido por tres universos completamente diferentes, demostrando que una historia no requiere de una larga duración para emocionar, sorprender o hacer reír.

"El teatro breve permite que el espectador transite distintas emociones en una misma noche. Cada obra tiene identidad propia, pero juntas construyen una experiencia única", explica el director.

Este formato, cada vez más presente en circuitos teatrales, ofrece una vivencia dinámica y accesible tanto para los espectadores frecuentes como para quienes desean acercarse por primera vez a una sala.

La programación está conformada por tres piezas . La velada comienza con Asalto en la planta baja , una comedia de suspenso donde un prófugo de la justicia irrumpe en la vivienda de una pareja creyendo haber encontrado el escondite perfecto, descubriendo que el verdadero peligro son los dueños de casa y su oscuro secreto.

A continuación, se presentará Matrimonio a la salida del teatro, una divertida comedia en la que Pancho intenta pedirle matrimonio a Florencia tras una función, pero una serie de imprevistos transforma el momento romántico en una cadena de situaciones tan absurdas como desopilantes.

El cierre estará a cargo de Roma es amor, pero invertido, un unipersonal donde una mujer realiza tareas de limpieza en un salón mientras reflexiona sobre una traición amorosa, los vínculos, las pérdidas y la posibilidad de volver a empezar.

Sobre el escenario, el ciclo cuenta con un elenco mendocino integrado por los actores Marisa Zumbo, Germán Suraci, Ana Gabriela Cabrillana, Gustavo Espinosa y Laura Mesa. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.