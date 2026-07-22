Cómo es "El escritor de todas las cosas", la obra de teatro con Darío Grandinetti que se verá en Mendoza

Darío Grandinetti volverá a los escenarios mendocinos con "El escritor de todas las cosas", una de las propuestas teatrales más esperadas de la temporada. Escrita y dirigida por Javier Daulte, la obra llegará al Teatro Independencia el próximo domingo 20 de septiembre a las 20 horas, en una única función que invita al público a sumergirse en un relato profundamente humano sobre la memoria, la creación y el poder de las palabras.
Reconocido por su destacada trayectoria en cine, televisión y teatro, Grandinetti asume aquí el desafío de sostener un monólogo de gran intensidad dramática y emocional, construido por Daulte con la precisión narrativa y la sensibilidad que caracterizan a uno de los autores y directores fundamentales de la escena contemporánea argentina.
Con una interpretación atravesada por la sensibilidad, el humor y la emoción, Grandinetti da vida a un escritor que, desde un pasillo olvidado de un teatro, reconstruye su propia historia mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que vuelve a representarse una vez más. Ese recorrido íntimo se convierte en un viaje hacia los vínculos familiares, el amor, el paso del tiempo y el sentido mismo de escribir.
Cómo es la obra de teatro
A lo largo de un monólogo vertiginoso, cargado de humor, lucidez y emoción, la obra explora el poder ambiguo de las palabras: escribir puede herir, separar, matar simbólicamente; pero también puede consolar, acompañar y, a veces, salvar. La escritura aparece aquí despojada de solemnidad y atravesada por la vida cotidiana: frases anónimas, textos funcionales, palabras destinadas a no dejar huella... que sin embargo la dejan.
Con una mirada profundamente humana y sin golpes bajos, la obra reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria, los vínculos familiares, el amor y la necesidad —aun incomprensible— de crear. ¿Para qué escribir? ¿A quién le sirve? ¿Qué responsabilidad implica poner palabras en circulación?
El escritor de todas las cosas es una pieza sobre la fragilidad y la potencia de la ficción, sobre el miedo a haber perdido el tiempo y la intuición de que, incluso en los lugares más impensados, las palabras pueden ayudarnos a encontrar a alguien.
Con texto y dirección de Javier Daulte y el talento interpretativo de Darío Grandinetti, la obra se presenta como una de las grandes propuestas teatrales del año, combinando la profundidad de un texto contemporáneo con la fuerza escénica de uno de los actores más prestigiosos de la escena nacional.