Cómo es "El escritor de todas las cosas", la obra de teatro con Darío Grandinetti que se verá en Mendoza

El reconocido actor Darío Grandinetti llegará a Mendoza en septiembre, para presentar esta pieza en el teatro Independencia.

Darío Grandinetti volverá a los escenarios mendocinos con "El escritor de todas las cosas", una de las propuestas teatrales más esperadas de la temporada. Escrita y dirigida por Javier Daulte, la obra llegará al Teatro Independencia el próximo domingo 20 de septiembre a las 20 horas, en una única función que invita al público a sumergirse en un relato profundamente humano sobre la memoria, la creación y el poder de las palabras.

Reconocido por su destacada trayectoria en cine, televisión y teatro, Grandinetti asume aquí el desafío de sostener un monólogo de gran intensidad dramática y emocional, construido por Daulte con la precisión narrativa y la sensibilidad que caracterizan a uno de los autores y directores fundamentales de la escena contemporánea argentina.

Con una interpretación atravesada por la sensibilidad, el humor y la emoción, Grandinetti da vida a un escritor que, desde un pasillo olvidado de un teatro, reconstruye su propia historia mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que vuelve a representarse una vez más. Ese recorrido íntimo se convierte en un viaje hacia los vínculos familiares, el amor, el paso del tiempo y el sentido mismo de escribir.

Cómo es la obra de teatro A lo largo de un monólogo vertiginoso, cargado de humor, lucidez y emoción, la obra explora el poder ambiguo de las palabras: escribir puede herir, separar, matar simbólicamente; pero también puede consolar, acompañar y, a veces, salvar. La escritura aparece aquí despojada de solemnidad y atravesada por la vida cotidiana: frases anónimas, textos funcionales, palabras destinadas a no dejar huella... que sin embargo la dejan.

Con una mirada profundamente humana y sin golpes bajos, la obra reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria, los vínculos familiares, el amor y la necesidad —aun incomprensible— de crear. ¿Para qué escribir? ¿A quién le sirve? ¿Qué responsabilidad implica poner palabras en circulación?