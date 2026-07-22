Flamenco y mucho más: la Contreras presenta "Desde el Albaicín" en el Teatro Independencia

La Contreras ( María Soledad Contreras , conocida también como Mariela ) regresará a los escenarios mendocinos el próximo domingo 26 de julio para presentar Desde el Albaicín , un espectáculo que propone un recorrido por el universo del flamenco impuro .

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La cita será a las 20.30 en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad) y las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

Luego de una extensa etapa artística y personal en España, la artista vuelve con un trabajo inspirado en su experiencia en Granada, ciudad natal de su madre.

Allí, en el histórico barrio del Albaicín , frente a la Alhambra , nacieron las canciones que integran este nuevo proyecto.

La propuesta combina la tradición andaluza con sonidos de América Latina , influencias del jazz y la identidad musical cuyana . El repertorio reúne composiciones propias junto con versiones especialmente elegidas para este espectáculo, en el que la música busca convertirse en un espacio de encuentro con las raíces.

Una referente del flamenco en Mendoza

Con más de 30 años de trayectoria, nueve discos editados y un DVD, Mariela Contreras, exlíder y cocreadora del grupo Simpecao, ha desarrollado una carrera caracterizada por la búsqueda artística y el cruce de géneros.

En esta presentación estará acompañada por Diego Romero en guitarra, David Harder en percusión, Gerardo Lucero en contrabajo, Gonzalo Gorordo en batería y Mariano Moreno en piano. También participarán como invitados Maru Gómez en baile, Diego Lorenzo en guitarra flamenca, Joel Barros en guitarra y Román Altamiranda en percusión.

La noche contará además con la participación especial del dúo Orozco-Barrientos, que compartirá escenario con La Contreras. A lo largo de su carrera, la artista también compartió actuaciones con figuras como Alejandro Sanz, Rubén Rada, Susana Baca, Beto Cuevas, Malena D'Alessio y Karamelo Santo, además de integrar, junto a Simpecao, la musicalización de la tira televisiva Soy Gitano.