22 de julio de 2026 - 09:56

La serie de Netflix que se estrenó hace menos de una semana confirmó una nueva temporada

Con diez episodios, la producción alcanzó las 6,4 millones de reproducciones en sus primeros cuatro días en la plataforma.

Con 6,4 millones de reproducciones: la serie de Netflix que se estrenó hace menos de una semana y ya confirmó una nueva temporada

Con 6,4 millones de reproducciones: la serie de Netflix que se estrenó hace menos de una semana y ya confirmó una nueva temporada

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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“La casa en la pradera”, el reboot de la emblemática serie "La familia Ingalls" que marcó a generaciones entre finales de los años 70 y comienzos de los 80, llegó a la plataforma con 10 episodios. La producción logró ingresar al Top 10 en, al menos, 28 países.

“La casa en la pradera”, el reboot de la emblemática serie

“La casa en la pradera”, el reboot de la emblemática serie "La familia Ingalls" disponible en Netflix.

Si bien el desempeño fue suficiente para posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma, quedó lejos de otros estrenos recientes. Por ejemplo, la miniserie “Te encontraré”, basada en la novela de Harlan Coben, superó los 24 millones de visualizaciones en el mismo período.

Netflix renovó la serie "La casa de la pradera" antes de su estreno

A pesar de esos números, Netflix ya había decidido continuar con la historia. La compañía anunció la renovación días antes del debut oficial y destacó el trabajo de la creadora Rebecca Sonnenshine y de todo el equipo detrás de la producción.

En el comunicado oficial, la plataforma explicó que la primera temporada sentó "una base sólida para los próximos años" y aseguró que la serie continuará desarrollando el espíritu optimista y la carga emocional que caracterizaron a la obra original.

De qué trata “La casa en la pradera”

La serie está ambientada en el siglo XIX y sigue a la familia Ingalls durante su vida en la frontera estadounidense. A diferencia de otros westerns tradicionales, la historia no gira alrededor de duelos o forajidos, sino que pone el foco en la vida cotidiana, las dificultades de los pioneros y los vínculos familiares.

“La casa en la pradera”, el reboot de la emblemática serie

“La casa en la pradera”, el reboot de la emblemática serie "La familia Ingalls" disponible en Netflix.

Con un tono emotivo y esperanzador, la producción retrata los desafíos de construir un hogar en un territorio hostil y muestra cómo la solidaridad y la perseverancia se convierten en herramientas fundamentales para salir adelante.

El elenco está encabezado por Alice Halsey como Laura Ingalls, Luke Bracey en el papel de Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls y Skywalker Hughes como Mary Ingalls. También participan Warren Christie, Jocko Sims y Meegwun Fairbrother.

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