La serie de Netflix que se estrenó hace menos de una semana confirmó una nueva temporada

Esta serie de Netflix alcanzó en cuatro días 6,4 millones de reproducciones. Aunque su estreno no alcanzó cifras récord de audiencia para considerarla exitosa, la plataforma ya tomó una decisión que sorprendió a los fanáticos: confirmó una segunda temporada.

Tiene 7 capítulos la extrema miniserie irlandesa de suspenso de Netflix producida por Barack y Michelle Obama

Un clásico revive en Netflix: cómo es la nueva serie de "La familia Ingalls"

“La casa en la pradera”, el reboot de la emblemática serie "La familia Ingalls" que marcó a generaciones entre finales de los años 70 y comienzos de los 80, llegó a la plataforma con 10 episodios. La producción logró ingresar al Top 10 en, al menos, 28 países.

Si bien el desempeño fue suficiente para posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma, quedó lejos de otros estrenos recientes. Por ejemplo, la miniserie “Te encontraré”, basada en la novela de Harlan Coben, superó los 24 millones de visualizaciones en el mismo período.

“La casa en la pradera”, el reboot de la emblemática serie "La familia Ingalls" disponible en Netflix.

A pesar de esos números, Netflix ya había decidido continuar con la historia. La compañía anunció la renovación días antes del debut oficial y destacó el trabajo de la creadora Rebecca Sonnenshine y de todo el equipo detrás de la producción.

En el comunicado oficial, la plataforma explicó que la primera temporada sentó "una base sólida para los próximos años" y aseguró que la serie continuará desarrollando el espíritu optimista y la carga emocional que caracterizaron a la obra original.

De qué trata “La casa en la pradera”

La serie está ambientada en el siglo XIX y sigue a la familia Ingalls durante su vida en la frontera estadounidense. A diferencia de otros westerns tradicionales, la historia no gira alrededor de duelos o forajidos, sino que pone el foco en la vida cotidiana, las dificultades de los pioneros y los vínculos familiares.

“La casa en la pradera”, el reboot de la emblemática serie "La familia Ingalls" disponible en Netflix. gentileza

Con un tono emotivo y esperanzador, la producción retrata los desafíos de construir un hogar en un territorio hostil y muestra cómo la solidaridad y la perseverancia se convierten en herramientas fundamentales para salir adelante.

El elenco está encabezado por Alice Halsey como Laura Ingalls, Luke Bracey en el papel de Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls y Skywalker Hughes como Mary Ingalls. También participan Warren Christie, Jocko Sims y Meegwun Fairbrother.