Un clásico revive en Netflix: cómo es la nueva serie de "La familia Ingalls"

Uno de los mayores clásicos de la historia de la televisión está listo para regresar. A 42 años del final de la serie protagonizada por Michael Landon, " La casa de la pradera " ("Little House on the Prairie"), conocida en gran parte de Hispanoamérica como " La familia Ingalls ", tendrá una nueva adaptación que llegará a Netflix este jueves 9 de julio.

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La producción, desarrollada por la showrunner Rebecca Sonnenshine junto a CBS Studios y Anonymous Content, busca recuperar el espíritu de las novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder, pero con una mirada contemporánea que amplía el universo de la historia y revisita algunos de sus aspectos desde una perspectiva actual.

La primera temporada estará compuesta por ocho episodios, que se estrenarán de manera simultánea en la plataforma para que puedan verse en formato maratón durante estas vacaciones de invierno.

La historia adapta directamente el tercer libro de la saga escrita por Laura Ingalls Wilder. El punto de partida muestra a la familia Ingalls dejando atrás los bosques de Wisconsin para emprender un largo viaje hacia el oeste con el objetivo de comenzar una nueva vida cerca de la comunidad de Independence, en Kansas.

Allí deberán construir su hogar prácticamente desde cero mientras enfrentan las dificultades propias de la frontera estadounidense del siglo XIX: condiciones climáticas extremas, enfermedades, incendios, animales salvajes y una naturaleza que pondrá constantemente a prueba la supervivencia de la familia.

Al igual que en la serie original, los vínculos familiares, la solidaridad y la esperanza seguirán siendo los pilares del relato, aunque esta nueva versión apuesta por un tono más realista y menos idealizado sobre la vida de los pioneros.

La nueva adaptación presenta un reparto diferente al de la recordada producción emitida entre 1974 y 1983.

La joven actriz Alice Halsey será la encargada de interpretar a Laura Ingalls, personaje que hizo famosa Melissa Gilbert. Luke Bracey dará vida a Charles "Pa" Ingalls, mientras que Crosby Fitzgerald interpretará a Caroline "Ma" Ingalls.

La familia se completa con Skywalker Hughes como Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura.

El elenco también incorpora a Warren Christie como John Edwards, Jocko Sims en el papel del doctor George Tann (un médico pionero que existió en la vida real) y Maclean Fish como Adam Scott.

"Tratamos de ser lo más realistas posible. Y está claro que los Estados Unidos del 1800 no eran un lugar cómodo ni una época fácil para nadie. Tampoco para los Ingalls, porque nada es del color de rosa que imaginaba Charles antes de meter a su familia en esta aventura", contó Luke Bracey en una conferencia reproducida por La Nación.

"Empezar de nuevo es siempre costoso e implica atravesar dolores y angustias. No tiene que ver con el amor sino con la adaptación a nuevas circunstancias. Al principio de la temporada, dejan atrás todo lo que conocían y eso es simplemente aterrador", apuntó Crosby Fitzgerald.

El gran cambio respecto de la serie clásica

Aunque la esencia de la familia Ingalls continúa siendo el centro de la historia, la principal diferencia respecto de la producción original será la incorporación de una mirada más amplia sobre la conquista del oeste.

Mientras que la serie protagonizada por Michael Landon narraba los acontecimientos casi exclusivamente desde la perspectiva de los colonos blancos, esta nueva versión también contará la experiencia de la Nación Osage, pueblo originario que habitaba esas tierras antes de la llegada de los inmigrantes europeos.

Para ello se creó una familia osage integrada por William Mitchell (Meegwun Fairbrother), White Sun (Alyssa Wapanatâhk) y su hija Good Eagle (Wren Zhawenim Gotts), cuyos personajes convivirán con los Ingalls a lo largo de la historia.

La intención de los creadores es mostrar las dos caras de la expansión hacia el oeste: por un lado, el sueño de prosperidad de las familias pioneras y, por otro, las consecuencias que ese proceso tuvo para las comunidades indígenas, incluyendo el desplazamiento de sus territorios y los conflictos derivados de los tratados gubernamentales.

Con el objetivo de representar esa historia con mayor fidelidad, Netflix trabajó junto a consultores, historiadores, artesanos y especialistas pertenecientes a la Nación Osage.

Su participación fue clave en el diseño de vestuario, escenografía y utilería, permitiendo que más de mil objetos utilizados durante el rodaje fueran elaborados respetando las tradiciones culturales de ese pueblo originario.

"La salida siempre tiene que ver con algún tipo de organización comunitaria. En un momento de la serie, Charles se da cuenta de que no podrá llegar a cumplir con sus responsabilidades si no se apoya en los demás; y entonces se abre a la experiencia comunitaria. Y entiende que la necesidad de uno es la necesidad de todos. Casas, iglesias, escuelas", explicó Bracey en la entrevista mencionada.

A lo qye apuntó Halsey: "Y a superar las diferencias. Laura es la primera en confiar en los Osage y se hace muy amiga de la niña Águila Buena (interpretada por Wren Zhawenim Gotts). Se llevan muy bien; y eso se ve en las sonrisas que ambas tienen cada vez que se encuentran. Y es algo que también se nota mucho en el set, porque las dos la pasamos muy bien juntas. Las tres, en realidad, porque siempre estamos con Skywalker".

Basada en la exitosa saga literaria de Laura Ingalls Wilder, La casa de la pradera se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la adaptación televisiva emitida entre 1974 y 1983, que alcanzó nueve temporadas y cinco películas para televisión.

Décadas después de su despedida, la franquicia vuelve con el desafío de conectar tanto con quienes crecieron viendo las aventuras de los Ingalls como con una nueva generación de espectadores.