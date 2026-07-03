Se va de Netflix una de las películas de terror más recordadas de Guillermo del Toro: hasta cuándo verla

En las próximas semanas, Netflix eliminará una de las películas de terror más elogiadas de la última década , reconocida por su atmósfera inquietante, sus escenas de alto impacto y una historia que combina el drama familiar con el horror sobrenatural.

Con 6 capítulos: llegó a Netflix la miniserie de misterio ideal para quienes extrañan a Agatha Christie

Volvió a Netflix una de las mejores comedias de la historia: tiene 10 temporadas para maratonear

"Mamá" es una producción que marcó un antes y un después dentro del cine de terror contemporáneo. Dirigida por Andy Muschietti y producida por Guillermo del Toro, la película consiguió destacarse por construir el miedo a partir del suspenso y la tensión constante, en lugar de depender únicamente de los sobresaltos.

La historia comienza con la aparición de dos hermanas que fueron buscadas durante varios años en un bosque , sin que nadie pudiera explicar cómo lograron sobrevivir durante tanto tiempo.

Tras ser encontradas, ambas son recibidas por su tío Lucas y su pareja, Annabel, quienes intentan ofrecerles una nueva oportunidad y reconstruir una vida familiar marcada por el trauma.

Sin embargo, pronto descubren que las niñas no regresaron solas. Una presencia oscura, a la que ellas llaman "Mamá", parece haberlas acompañado durante todos esos años y continúa protegiéndolas de una forma tan intensa como aterradora.

A medida que los fenómenos paranormales comienzan a multiplicarse dentro de la casa, los intentos por encontrar una explicación racional dejan paso a una verdad mucho más perturbadora. La película combina escenas de tensión psicológica con un relato cargado de emociones sobre la pérdida, el duelo y los vínculos familiares.

Por qué se convirtió en un referente del cine de terror

Aunque fue estrenada en 2013, "Mamá" sigue siendo considerada una de las películas de terror más recordadas de los últimos años. Buena parte de su éxito se debe a la dirección de Andy Muschietti, quien años después alcanzaría fama internacional al ponerse al frente de las dos películas de "It".

Otro de sus grandes atractivos es la participación de Guillermo del Toro como productor ejecutivo, cuya influencia se percibe en la mezcla de fantasía oscura, drama y horror sobrenatural que caracteriza a la historia.

"Mamá" la película de terror que Netflix saca de su catálogo. gentileza

Además de sus impactantes secuencias, la película fue elogiada por las actuaciones de Jessica Chastain y Nikolaj Coster-Waldau, así como por el diseño de su inquietante criatura, que se convirtió en una de las imágenes más recordadas del cine de terror moderno.

¿Hasta cuándo se puede ver "Mamá" en Netflix?

Los suscriptores de Netflix podrán ver "Mamá" hasta el 25 de julio, fecha en la que la película abandonará el catálogo de la plataforma en Argentina.