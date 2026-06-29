29 de junio de 2026 - 10:14

Si sos fanático de los clásicos de terror de los 90, llega una verdadera joya a HBO Max: la nueva película que no te dejará dormir

La película sigue a una familia que se reencuentra con su hija desaparecida hace ocho años. Pero no vuelve sola.

La nueva película de terror que estuvo en cines este año llega a HBO Max: cuándo se estrena

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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"La momia", la nueva película escrita y dirigida por Lee Cronin, responsable de “Evil Dead Rise”. El filme ofrece una versión completamente renovada del clásico monstruo del cine, pero con un enfoque mucho más oscuro, violento y sobrenatural.

"La momia", la nueva película de terror que llega a HBO Max.

"La momia", la nueva película de terror que llega a HBO Max.

De qué trata la nueva película de terror de Lee Cronin

La historia sigue a Charlie Cannon (Jack Reynor), un periodista de investigación cuya vida cambia para siempre cuando su hija Katie desaparece durante un viaje familiar a Egipto. Lo que inicialmente parece un secuestro sin respuestas termina destruyendo por completo a la familia.

Sin embargo, ocho años después ocurre lo impensado: Katie reaparece con vida. Aunque el reencuentro parece un milagro, pronto queda claro que la adolescente regresó acompañada por una presencia oscura relacionada con un antiguo sarcófago y una fuerza sobrenatural vinculada a las antiguas creencias egipcias.

Embed - La Momia de Lee Cronin | Tráiler Oficial

A partir de ese momento, la casa familiar se convierte en el escenario de una escalada de sucesos aterradores. Mientras Charlie intenta descubrir qué ocurrió realmente durante los años de desaparición, deberá enfrentar una pregunta imposible: si la joven que volvió es realmente su hija o algo completamente diferente.

Una reinterpretación más oscura del mito de la momia

Lee Cronin construye una historia donde el verdadero miedo no surge únicamente de la criatura, sino del deterioro físico y emocional de los protagonistas. La película combina escenas de horror explícito con un fuerte componente dramático, explorando el duelo, la culpa y los límites del amor familiar frente a una amenaza imposible de controlar.

"La momia", la nueva película de terror que llega a HBO Max.

"La momia", la nueva película de terror que llega a HBO Max.

El director también incorpora elementos de investigación policial y antiguos rituales egipcios que ayudan a reconstruir el origen de la maldición, manteniendo el suspenso hasta los minutos finales.

Cuándo se estrena "La momia" en HBO Max

Después de su estreno en los cines este año, "La momia" llegará al catálogo de HBO Max el próximo 3 de julio.

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