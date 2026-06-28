28 de junio de 2026 - 21:47

Influencers argentinos quedaron detenidos tras intentar ingresar a un partido del Mundial en Miami

Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados en Miami luego de que las autoridades detectaran que intentaban ingresar al estadio con acreditaciones correspondientes a otro evento.

La foto de legajo de Pato Perrotta y Beni Mármol, tras su detención.

La foto de legajo de Pato Perrotta y Beni Mármol, tras su detención.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los creadores de contenido argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, durante un partido del Mundial disputado entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium, luego de que las autoridades detectaran presuntas irregularidades en las acreditaciones que utilizaban para ingresar al estadio.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades del condado de Miami-Dade, ambos habrían intentado acceder al recinto con credenciales correspondientes a un evento anterior. El reporte policial indica que lograron atravesar tres controles de seguridad, pero fueron interceptados cuando intentaban superar el cuarto.

Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires, cuentan con una importante presencia en redes sociales, donde habitualmente generan contenido relacionado con eventos deportivos y viajes.

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Según medios locales de Miami, en un contexto marcado por la polémica por el elevado precio de las entradas para el Mundial, Mármol manifestó al momento de la detención que era influencer de medios y que buscaba generar contenido sobre el evento.

Por su parte, Perrotta aseguró que había sido contratado por una empresa de comunicación para realizar la cobertura del partido. Sin embargo, de acuerdo con la versión policial, las acreditaciones que presentó correspondían a otro encuentro deportivo.

Los cargos y la situación judicial

Tras el procedimiento, ambos fueron acusados de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, un cargo que en el estado de Florida está tipificado como un delito grave. Posteriormente, un juez consideró que existía causa probable para avanzar con el proceso y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno de los acusados.

Hasta la tarde del domingo, los dos creadores de contenido permanecían alojados en el centro correccional Turner Guilford Knight, ubicado en el condado de Miami-Dade, mientras continúa el proceso judicial.

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