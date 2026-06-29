29 de junio de 2026 - 10:52

Disney+: ya está disponible "No aptos para trabajar" y promete ser la nueva Friends de esta generación

La plataforma sumó una nueva comedia sobre cinco veinteañeros que comparten trabajos precarios y el caos de la vida adulta.

Disney+ sumó una nueva serie al estilo Friends moderna.

Disney+ sumó una nueva serie al estilo "Friends" moderna.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“Friends” marcó el modelo de las comedias sobre grupos de amigos que intentan abrirse camino en Nueva York. Ahora, Disney+ apuesta por una propuesta con una premisa similar, pero adaptada a los problemas de la generación Z: empleos inestables, alquileres imposibles y una estabilidad que parece no llegar nunca.

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"No aptos para trabajar" ya está disponible en Disney+. La ficción sigue a cinco jóvenes de la generación Z que recién terminan la universidad y buscan abrirse camino profesional en Nueva York.

La producción combina humor, situaciones caóticas y los conflictos propios del ingreso al mundo laboral. Entre entrevistas de trabajo, jefes exigentes, romances, frustraciones y amistades que funcionan como refugio, la serie retrata una etapa de la vida con la que muchos espectadores pueden sentirse identificados.

Embed - No Aptos Para Trabajar | Tráiler Doblado | Disney+

"No aptos para trabajar", la nueva serie de Disney+

La historia gira alrededor de cinco amigos que están convencidos de que fracasar profesionalmente no es una opción. Mientras cada uno persigue un camino distinto, descubren que la adultez está lejos de ser como la imaginaron.

La protagonista AJ Pascarelli consigue un puesto en uno de los bancos de inversión más prestigiosos de Nueva York, mientras Abby trabaja como asistente de una reconocida estilista de celebridades. El grupo también está integrado por Davis, un joven ligado al mundo financiero; Josh, un idealista neoyorquino; y Kel, un estudiante de medicina que intenta equilibrar su carrera con su sueño de convertirse en actor.

A medida que avanzan los episodios, deberán enfrentar derrotas personales, pequeños triunfos laborales y relaciones complejas, aprendiendo que crecer también implica equivocarse.

"No aptos para trabajar" ya está disponible en Disney+

"No aptos para trabajar" ya está disponible en Disney+

Una comedia creada por Mindy Kaling

Detrás de la serie se encuentra Mindy Kaling, reconocida por títulos como “The Office”, “The Mindy Project” y “Never Have I Ever”. En esta oportunidad comparte la producción ejecutiva junto con Charlie Grandy y Howard Klein.

El reparto está encabezado por:

  • Ella Hunt como AJ Pascarelli.
  • Avantika como Abby Chilukuri.
  • Will Angus como Davis Beau Bradley Barrett III.
  • Jack Martin como Josh Teitelbaum.
  • Nicholas Duvernay como Kel Washington.

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