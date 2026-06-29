Disney+: ya está disponible "No aptos para trabajar" y promete ser la nueva Friends de esta generación

La plataforma sumó una nueva comedia sobre cinco veinteañeros que comparten trabajos precarios y el caos de la vida adulta.

“Friends” marcó el modelo de las comedias sobre grupos de amigos que intentan abrirse camino en Nueva York. Ahora, Disney+ apuesta por una propuesta con una premisa similar, pero adaptada a los problemas de la generación Z: empleos inestables, alquileres imposibles y una estabilidad que parece no llegar nunca.

"No aptos para trabajar" ya está disponible en Disney+. La ficción sigue a cinco jóvenes de la generación Z que recién terminan la universidad y buscan abrirse camino profesional en Nueva York.

La producción combina humor, situaciones caóticas y los conflictos propios del ingreso al mundo laboral. Entre entrevistas de trabajo, jefes exigentes, romances, frustraciones y amistades que funcionan como refugio, la serie retrata una etapa de la vida con la que muchos espectadores pueden sentirse identificados.

Embed - No Aptos Para Trabajar | Tráiler Doblado | Disney+ "No aptos para trabajar", la nueva serie de Disney+ La historia gira alrededor de cinco amigos que están convencidos de que fracasar profesionalmente no es una opción. Mientras cada uno persigue un camino distinto, descubren que la adultez está lejos de ser como la imaginaron.

La protagonista AJ Pascarelli consigue un puesto en uno de los bancos de inversión más prestigiosos de Nueva York, mientras Abby trabaja como asistente de una reconocida estilista de celebridades. El grupo también está integrado por Davis, un joven ligado al mundo financiero; Josh, un idealista neoyorquino; y Kel, un estudiante de medicina que intenta equilibrar su carrera con su sueño de convertirse en actor.