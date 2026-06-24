Los actores son, además, socios hace varios años y comparten varias producciones de filmes delante y detrás de cámara.

El documental de Disney+ que hizo llorar a Matt Damon y replantearse su amistad con Ben Affleck

No son muchas las producciones capaces de conmover a una estrella de Hollywood al punto de influir en decisiones personales y profesionales. Sin embargo, una serie documental de Disney+ centrada en una de las bandas más importantes de la historia de la música logró exactamente eso con Matt Damon.

"The Beatles: Get Back", la aclamada producción dirigida por Peter Jackson, reconstruye el proceso creativo detrás de los últimos días de The Beatles como grupo. El documental tuvo un impacto tan fuerte en Damon que lo llevó a reflexionar sobre su histórica amistad y sociedad profesional con Ben Affleck.

El documental que cambió la mirada de Matt Damon Durante una entrevista, Damon recordó que el final de la docuserie lo afectó profundamente. La producción muestra cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajaron en la creación del álbum “Let It Be”, antes de la separación definitiva de la banda.

La estrecha relación entre Ben Affleck y Matt Damon. La estrecha relación entre Ben Affleck y Matt Damon. gentileza El cierre del documental incluye el legendario concierto en la azotea de Apple Corps, en Londres, y una reflexión sobre el hecho de que los músicos nunca volvieron a trabajar juntos después de su ruptura.

Esa idea impactó especialmente al actor, quien entendió que debía aprovechar el tiempo compartido con Affleck mientras ambos continúan activos en la industria cinematográfica.