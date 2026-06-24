24 de junio de 2026 - 08:52

El documental de Disney+ que hizo llorar a Matt Damon y replantearse su amistad con Ben Affleck

Los actores son, además, socios hace varios años y comparten varias producciones de filmes delante y detrás de cámara.

El documental de Disney+ que hizo llorar a Matt Damon y replantearse su amistad con Ben Affleck

El documental de Disney+ que hizo llorar a Matt Damon y replantearse su amistad con Ben Affleck

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

No son muchas las producciones capaces de conmover a una estrella de Hollywood al punto de influir en decisiones personales y profesionales. Sin embargo, una serie documental de Disney+ centrada en una de las bandas más importantes de la historia de la música logró exactamente eso con Matt Damon.

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"The Beatles: Get Back", la aclamada producción dirigida por Peter Jackson, reconstruye el proceso creativo detrás de los últimos días de The Beatles como grupo. El documental tuvo un impacto tan fuerte en Damon que lo llevó a reflexionar sobre su histórica amistad y sociedad profesional con Ben Affleck.

El documental que cambió la mirada de Matt Damon

Durante una entrevista, Damon recordó que el final de la docuserie lo afectó profundamente. La producción muestra cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajaron en la creación del álbum “Let It Be”, antes de la separación definitiva de la banda.

La estrecha relación entre Ben Affleck y Matt Damon.
La estrecha relación entre Ben Affleck y Matt Damon.

La estrecha relación entre Ben Affleck y Matt Damon.

El cierre del documental incluye el legendario concierto en la azotea de Apple Corps, en Londres, y una reflexión sobre el hecho de que los músicos nunca volvieron a trabajar juntos después de su ruptura.

Esa idea impactó especialmente al actor, quien entendió que debía aprovechar el tiempo compartido con Affleck mientras ambos continúan activos en la industria cinematográfica.

"The Beatles: Get Back" en Disney+

La serie documental utiliza más de 60 horas de material restaurado y grabaciones inéditas realizadas en enero de 1969. A lo largo de tres episodios, los espectadores pueden observar de cerca el proceso de composición, los ensayos y la dinámica interna de una banda que estaba a punto de atravesar uno de los momentos más importantes de su historia.

Embed - The Beatles: Get Back | Official Trailer | Disney+

Lejos de centrarse únicamente en los conflictos que rodearon la separación del grupo, la producción también muestra momentos de humor, camaradería y creatividad entre los cuatro integrantes.

Además de ofrecer imágenes nunca vistas, la serie permite comprender cómo funcionaba la creatividad de Lennon y McCartney, el papel de Harrison dentro de la banda y la personalidad de Ringo Starr en uno de los períodos más decisivos de la historia del rock.

Peter Jackson y una restauración histórica

La serie documental disponible en Disney+, "The Beatles: Get Back".
La serie documental disponible en Disney+,

La serie documental disponible en Disney+, "The Beatles: Get Back".

El proyecto fue dirigido por Peter Jackson, ganador del Oscar y responsable de la trilogía de “El Señor de los Anillos”. Para realizar el documental, el cineasta tuvo acceso a material filmado hace más de cinco décadas que fue restaurado mediante tecnología de última generación.

Gracias a ese trabajo, las imágenes presentan una calidad visual inédita y permiten apreciar detalles que permanecieron ocultos durante años para los seguidores de la banda.

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