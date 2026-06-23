"El Diablo Viste a la Moda 2" llega al streaming: cuándo y dónde se estrena

La secuela de la historia protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep llegará pronto a las plataformas de streaming tras su rotundo éxito en cines.

El Diablo Viste a la Moda 2 llega a streaming: cuándo y dónde se estrena

"El Diablo Viste a la Moda 2" de 20th Century Studios, fue un éxito rotundo en cines y ya se anunció que muy pronto llegará a las plataformas de streaming. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las calles de moda de Nueva York y a las elegantes oficinas de la revista Runway en esta sofisticada secuela.

La película también arrasó en el mundo de la moda y los medios de comunicación al momento de su estreno en abril, y va camino de recaudar más de 676 millones de dólares en todo el mundo.

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado Además, la saga de libros de "El Diablo Viste a la Moda" superó recientemente la barrera de los mil millones de dólares en ventas a nivel global. Desde Dior, Versace, Armani, Givenchy y Cartier hasta Dolce, Tiffany y Fendi, la película presenta diseños de alta costura y cameos de figuras destacadas del mundo de la moda y la música.

Cuándo y dónde se estrena La película ya tiene fecha de estreno en streaming y se espera que llegue a Disney Plus el próximo lunes 29 de julio.

La secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación es protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Cuenta con la dirección de David Frankel, el guion de Aline Brosh McKenna, la producción de Wendy Finerman y la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna.