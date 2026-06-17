Estrenos de cine: "Toy Story 5" regresa para mostrar cómo la infancia está atravesada por las pantallas

Treinta y un años después de revolucionar la animación con la primera entrega, la saga de " Toy Story " vuelve a los cines con una aventura que mira de frente uno de los grandes debates de la actualidad: el impacto de la tecnología en la infancia. Así, "Toy Story 5" tiene todo para ser un éxito.

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Este jueves 18 de junio llega a las salas, reuniendo nuevamente a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes de Pixar en una historia que combina humor, emoción y nostalgia, pero que también se anima a reflexionar sobre la relación de los niños con las pantallas.

Con las voces originales de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack , y bajo la dirección de Andrew Stanton, "Toy Story 5" recupera el espíritu que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial.

La trama transcurre varios años después de los acontecimientos de "Toy Story 4". Bonnie ya tiene ocho años y sus intereses comenzaron a cambiar. El conflicto aparece con la llegada de Lilypad, una tablet que absorbe gran parte de su atención y amenaza con desplazar a los juguetes del centro de su mundo. Ante esa situación, Jessie toma el liderazgo y busca la ayuda de Woody, provocando el esperado reencuentro con Buzz y el resto del grupo.

Pero aquí no hay una visión simplista del asunto: los realizadores optaron por explorar el tema desde una perspectiva más compleja. En una entrevista con Infobae , la codirectora Kenna Harris explicó que desde el comienzo quisieron construir una historia honesta sobre una realidad que atraviesa a las familias contemporáneas.

“Desde el principio sabíamos que queríamos intentar hacer una historia realmente honesta sobre la tecnología en nuestras vidas. Tenemos muchos sentimientos tensos en torno a la tecnología. Estoy seguro de que esa tensión a veces se refleja en esas conversaciones en la escuela o en esas conversaciones sobre cómo establecer límites en torno a estas cosas”, señaló.

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La cineasta aclaró además que el objetivo nunca fue convertir la película en una lección moral. “Desde el principio, el objetivo nunca fue hacer de 'Toy Story 5' una lección sobre cómo eliminar perfectamente la tecnología de la vida de las personas. En primer lugar, eso es imposible. Y en segundo lugar, no es una historia tan interesante como la que podríamos contar”.

Por su parte, la productora Lindsey Collins destacó que el universo de "Toy Story" siempre avanzó junto con los cambios de la sociedad. “También creo que es una de esas cosas que, cuando piensas en 'Toy Story', ellos están atravesando el tiempo junto a nosotros. Durante los últimos 34 años, los juguetes han estado viajando junto a nosotros. Así que intentar contar una historia sobre estos personajes sin abordar la tecnología que está en las habitaciones nos pareció que sería apartarnos un poco de lo que realmente está sucediendo en el mundo”.

Jessie toma el protagonismo en Toy Story 5

Uno de los aspectos más destacados de la nueva entrega es el papel central que adquiere Jessie. La vaquera, presentada en "Toy Story 2", se convierte en la figura principal de la historia.

Collins reveló que esa decisión venía gestándose desde hace años. “Creo que todos los que hemos visto 'Toy Story 2', hemos conocido a Jessie en esa película, y siempre hemos sentido que ella se merece una película en la que pueda encontrar algo de paz y algún tipo de cierre, basándonos en lo que sabemos de ella”.

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La productora recordó además que al final de "Toy Story 4" ya se había insinuado ese relevo de liderazgo. “Andrew Stanton, el director y coguionista de esta película, tomó en 'Toy Story 4' la decisión de que Jessie recibiera la estrella de Woody. Y eso fue algo muy consciente, como que, si va a haber otra, todos sabemos quién va a estar al mando”.

“Ella es la protagonista perfecta en una película sobre tiempos cambiantes, porque incluso más que Woody y Buzz, hemos visto en el pasado que Jessie sabe lo que significa estar desactualizada. Así que emparejarla con la idea de ‘tecnología contra juguetes’ fue como un matrimonio feliz que realmente no sabíamos que funcionaría tan perfectamente juntos”, explicó Harris.

Pero más allá del enfrentamiento entre juguetes y dispositivos electrónicos, los responsables de la película aseguran que el verdadero mensaje apunta a recuperar el valor del juego, la imaginación y el tiempo libre. "'Toy Story 5' en última instancia sólo está tratando de atribuir un equilibrio. Puede haber espacio para todas estas cosas, pero ojalá que al perseguir todas estas cosas, lo que no pierdas sea la autenticidad, el tiempo de juego, la conexión, toda la curiosidad, esas habilidades realmente clave que necesitamos para no aburrirnos”, apuntó en la mencionada entrevista.

Y Collins agregó: “No se debe subestimar el valor de aburrirse. Creo que todos estamos en los trabajos que tenemos aquí en Pixar porque nos aburríamos. Tuvimos largos períodos de nuestra infancia en los que no nos quedaba nada que hacer, excepto tal vez imaginar situaciones con nuestros juguetes, y creo que eso tiene un valor real que, en mi opinión, a veces la tecnología nos puede robar”.