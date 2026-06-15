Lucas Vignale era una promesa del cine argentino: cómo es su primera película y dónde se puede ver

Hasta el domingo pasado, el nombre de Lucas Vignale circulaba con naturalidad entre productores, músicos y realizadores del cine independiente latinoamericano. Era una firma reconocible detrás de videoclips, cortometrajes y una prometedora irrupción en el largometraje hace pocos meses. La tragedia, sin embargo, lo proyectó de golpe hacia un público mucho más amplio: el joven realizador argentino se convirtió en una de las seis víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, en el que también perdieron la vida Oliver Tree y el youtuber Gaspi.

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Tenía apenas 29 años y una trayectoria que parecía apenas comenzar a desplegar todas sus posibilidades. Su carrera había crecido con una velocidad poco frecuente, construida desde la experimentación visual y un vínculo estrecho con la música contemporánea, antes de consolidarse como una de las figuras emergentes del nuevo cine argentino.

Su obra más celebrada hasta el momento había sido "El tren fluvial" , su opera prima, un largometraje codirigido junto al actor Lorenzo “Toto” Ferro (protagonista de "El ángel" y "Simón de la montaña", filmada en Mendoza). Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, la película seguía el viaje de Milo, un niño de nueve años que huía de su pueblo y de la asfixiante presión por sobresalir como bailarín de malambo para emprender un recorrido en tren hacia Buenos Aires.

La recepción crítica de la obra confirmó el talento de Vignale y la ubicó entre las producciones más comentadas de la temporada. Su repercusión no solo lo instaló dentro del panorama del nuevo cine argentino, sino que además le valió una nominación en abril como Mejor Película en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, más conocido como Bafici.

La película emocionó a la audiencia por su temática y la crítica reconoció que se trataba de un proyecto de dos cineastas prometedores (con Ferro también había co-dirigido el cortometraje "La Pasión", de 2024). Algunas incluso vieron una clara inscripción, por tema y por homenaje, al universo de Leonardo Favio.

La película tiene, hasta ahora, una circulación restringida debido a que se encuentra en etapa de certámenes y festivales. Sin embargo, es esperable que en los próximos meses se anuncie su estreno en salas de cine e incluso en streaming.

Embed - Trailer de El tren fluvial — The River Train subtitulado en inglés (HD)

Antes de ese reconocimiento internacional, Vignale había construido un sólido recorrido en la industria musical. Su mirada estética encontró un espacio privilegiado en el videoclip, colaborando con algunos de los nombres más relevantes de la escena urbana, entre ellos Milo J, Nicki Nicole, Bizarrap, J Balvin y Trueno.

Ese trabajo detrás de cámara le permitió desarrollar un lenguaje visual propio y, al mismo tiempo, alcanzar un importante reconocimiento de la industria: una de sus colaboraciones obtuvo un Premio Gardel en 2022, consolidando su perfil como uno de los realizadores jóvenes más interesantes de su generación.

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Sobre el accidente

La muerte de Vignale ocurrió cuando el helicóptero en el que viajaba colisionó con otra aeronave en pleno vuelo. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente, mientras distintos testimonios de vecinos de la zona apuntan a un posible escenario de intenso tráfico aéreo en el momento de la colisión.

La noticia provocó una inmediata conmoción en el ámbito cultural y musical, donde colegas y colaboradores comenzaron a despedirlo con mensajes de pesar. Más allá de la brutalidad de un final inesperado, queda la impresión de una carrera interrumpida en su punto de mayor expansión.