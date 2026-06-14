Murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

Las autoridades brasileñas confirmaron la identidad de las seis personas fallecidas en la colisión de dos helicópteros ocurrida este domingo en Recreio dos Bandeirantes, en la ciudad de Río de Janeiro. Entre las víctimas se encuentran el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el músico estadounidense Oliver Tree.
Según la información oficial difundida tras el siniestro, y reportada por el principal medio local G1, uno de los helicópteros transportaba a cinco ocupantes: el piloto Alexandre Souza, el youtuber Gaspi, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, el director de videoclips argentino Lucas Vignale y Oliver Tree. En la segunda aeronave viajaba únicamente su piloto, Charles Marsillac, quien también perdió la vida.
Cómo ocurrió el accidente
El hecho se produjo durante la mañana del domingo cuando las dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre un predio donde se encontraban estacionados vehículos eléctricos y se incendió, provocando explosiones y un importante foco ígneo.
La otra aeronave cayó a unos 100 metros de distancia. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.
Uno de los helicópteros que se estrellaron en Recreio
Uno de los helicópteros que se estrellaron en Recreio.
TV Globo
Otro helicóptero explotó e incineró varios autos
Otro helicóptero explotó e incineró varios autos.
TV Globo
Los equipos de emergencia fueron movilizados poco antes de las 9 de la mañana y trabajaron en el lugar durante varias horas. Como consecuencia de la violencia del impacto, partes de las aeronaves quedaron dispersas en distintos sectores de la zona afectada.
Quiénes eran Gaspi y Oliver Tree
Gaspi alcanzó popularidad en Argentina gracias a sus videos de humor y entrevistas callejeras difundidos en redes sociales y plataformas digitales. En los últimos años había ampliado su alcance internacional mediante colaboraciones y participaciones en eventos de creadores de contenido.
Gaspi en acción
El influencer Gaspi, en uno de sus clásicos videos de YouTube.
Por su parte, Oliver Tree construyó una carrera musical con fuerte presencia global a través de canciones como “Miss You” y “Life Goes On”, además de desarrollar una estética artística que lo convirtió en una figura reconocida dentro de la escena musical contemporánea.
Oliver Tree está entre las víctimas del accidente de helicópteros en Rio de Janeiro
Oliver Tree está entre las víctimas del accidente de helicópteros en Rio de Janeiro.
La muerte de ambos generó una fuerte repercusión entre seguidores de distintos países, que expresaron mensajes de condolencias en redes sociales mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la colisión aérea.