Murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

Las autoridades brasileñas confirmaron la identidad de las seis personas que murieron tras la colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río.

Las autoridades brasileñas confirmaron la identidad de las seis personas fallecidas en la colisión de dos helicópteros ocurrida este domingo en Recreio dos Bandeirantes, en la ciudad de Río de Janeiro. Entre las víctimas se encuentran el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el músico estadounidense Oliver Tree.

Según la información oficial difundida tras el siniestro, y reportada por el principal medio local G1, uno de los helicópteros transportaba a cinco ocupantes: el piloto Alexandre Souza, el youtuber Gaspi, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, el director de videoclips argentino Lucas Vignale y Oliver Tree. En la segunda aeronave viajaba únicamente su piloto, Charles Marsillac, quien también perdió la vida.

Embed "Accidente Aéreo":

Porque así fue el momento donde chocaron loa dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree.pic.twitter.com/63B1Fxjslc — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026 Cómo ocurrió el accidente El hecho se produjo durante la mañana del domingo cuando las dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre un predio donde se encontraban estacionados vehículos eléctricos y se incendió, provocando explosiones y un importante foco ígneo.

Embed Cantor americano Oliver Tree e youtuber argentino Gaspi estão entre as vítimas de acidente de helicóptero no Rio; veja lista https://t.co/Otm8PLVY30 pic.twitter.com/SWbWJazRPO — g1 (@g1) June 14, 2026 La otra aeronave cayó a unos 100 metros de distancia. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.

Uno de los helicópteros que se estrellaron en Recreio Uno de los helicópteros que se estrellaron en Recreio. TV Globo Otro helicóptero explotó e incineró varios autos Otro helicóptero explotó e incineró varios autos. TV Globo Los equipos de emergencia fueron movilizados poco antes de las 9 de la mañana y trabajaron en el lugar durante varias horas. Como consecuencia de la violencia del impacto, partes de las aeronaves quedaron dispersas en distintos sectores de la zona afectada.