29 de julio de 2026 - 19:49

El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por el accidente del helicóptero

La tragedia aérea se cobró la vida de siete personas, entre ellos varias autoridades provinciales. El hecho ocurrió en el parque Ischigualasto e iban a un curso de capacitación en Valle Fértil.

El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por la tragedia aérea donde murieron siete personas

El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por la tragedia aérea donde murieron siete personas

Foto:

Diario de Cuyo
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El gobierno de San Juan, a cargo de Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial, instruyendo la bandera a media asta y el cese de actos festivos estatales, como consecuencia de la tragedia aérea ocurrida este miércoles, y en la que fallecieron siete personas, de las cuales cuatro eran funcionarios públicos de la provincia.

Leé además

Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, fue quien envió la fotografía. 

Conmoción en San Juan: revelan la foto que uno de los ocupantes tomó del helicóptero antes de su caída
Parque Ischigualasto en San Juan

Inaccesibilidad y desierto: cómo es la zona donde cayó el helicóptero en San Juan

Dolor por las víctimas fatales

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, jefe de Bomberos y comisario inspector; Jorge Carbajal, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general y subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela, y los brigadistas de la agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

Por su parte, y a través de un comunicado, las autoridades de AFE puntualizaron que las causas del accidente “siguen bajo investigación”, y agregaron que su personal “colaborará con todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del hecho”.

Asimismo, y de acuerdo a la información de los medios locales, este accidente se convirtió en la tragedia aérea de mayor impacto en el ámbito de la provincia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro son tres de las siete víctimas que fallecieron tras la caída de un helicóptero y pertenecían a altos mandos de autoridades de San Juan

Uno por uno: quiénes eran las personas que murieron en la tragedia del helicóptero en San Juan

Accidente de helicóptero en San Juan: se estrelló una aeronave con autoridades de alto rango

Tragedia en San Juan: murieron 7 personas tras la caída de un helicóptero en Parque Ischigualasto

Vicuña construirá infraestructura eléctrica que fortalecerá el sistema energético de San Juan

Vicuña invertirá en una red de alta tensión que reforzará el sistema eléctrico de San Juan

Advierten sobre los riesgos de degradar las tierras fértiles de San Juan y Mendoza

Advierten sobre los riesgos de degradar las tierras fértiles de Cuyo, de las más jóvenes del país