El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por el accidente del helicóptero

La tragedia aérea se cobró la vida de siete personas, entre ellos varias autoridades provinciales. El hecho ocurrió en el parque Ischigualasto e iban a un curso de capacitación en Valle Fértil.

El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por la tragedia aérea donde murieron siete personas

El gobierno de San Juan, a cargo de Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial, instruyendo la bandera a media asta y el cese de actos festivos estatales, como consecuencia de la tragedia aérea ocurrida este miércoles, y en la que fallecieron siete personas, de las cuales cuatro eran funcionarios públicos de la provincia.

El accidente se produjo cuando un helicóptero, que se dirigía a La Rioja con personal para monitorear y combatir los incendios forestales, se precipitó a tierra en la zona del Parque Ischigualasto, en San Juan.

Dolor por las víctimas fatales Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, jefe de Bomberos y comisario inspector; Jorge Carbajal, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general y subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela, y los brigadistas de la agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

Por su parte, y a través de un comunicado, las autoridades de AFE puntualizaron que las causas del accidente “siguen bajo investigación”, y agregaron que su personal “colaborará con todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del hecho”.