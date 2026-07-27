Advierten sobre los riesgos de degradar las tierras fértiles de Cuyo, de las más jóvenes del país

Raúl Tapia es investigador del INTA en San Juan y su especialidad es monitorear la calidad del suelo y cómo algunas prácticas agrícolas o ganaderas pueden estar comprometiendo su calidad . El especialista explicó que ciertas técnicas modernas terminan por dañar la tierra , que es fundamental para que cualquier actividad se desarrolle.

Según explicó, han detectado que en algunas zonas de San Juan está cayendo la calidad del suelo debido a la falta de cuidado por parte de los productores . El análisis más importante que realizan tiene que ver con medir la cantidad de agua y aire que hay en el interior de la tierra y las razones para estos cambios.

“Evaluamos cómo cambian las propiedades físicas y químicas, la densidad aparente”, explicó. Mientras la tierra conserva más poros, puede almacenar oxígeno, humedad y materia orgánica , lo que la mantiene rica y capaz de generar cultivos de buena calidad. Pero los ensayos que hicieron dieron como resultado que hay cada vez más áreas que han reducido esa porosidad, que se encuentra compactada, y esto se traduce en menor rendimiento.

Para el especialista, la razón principal está vinculada a las prácticas agrícolas que no tienen en cuenta la calidad del suelo. “Lo que encontramos es que se vincula al uso excesivo de maquinaria agrícola , como tractores o camiones, sumado a que hay poca incorporación de materia orgánica ”, explicó Tapia.

Si bien la tecnificación puede servir para hacer más eficientes la producción, si no se hace con un criterio que proteja la calidad del suelo esto puede significar un costo posterior en la capacidad de este. “En lugar de sumar rastrojos o guano de cabra, que son dos fertilizantes que se usaron históricamente, se eligen alternativas que no incorporan aire y agua”, detalló el especialista.

Tapia señaló que no se trata de no tecnificar la producción, sino de hacerlo incorporando la salud de la tierra entre las prioridades. “Se puede hacer bien desde una lógica de la conservación de los suelos”, señaló.

Y no se trata solo de la producción agrícola: han dado con casos de degradación del terreno en la producción ganadera, debido a que los animales consumen la pastura, pero caminan por la zona y no hay cuidados para evitar la reducción de su porosidad. Estos sectores también deben empezar a buscar soluciones para no dañar el suelo, dijo Tapia, en especial en provincias como San Juan o Mendoza, donde hay pocas zonas con terreno cultivable, debido a las geografías montañosas.

Suelos jóvenes y con características única

En San Juan y Mendoza se encuentran algunos de los suelos más jóvenes del país, explicó Tapia. “Algunas características que comparten las provincias es que son suelos secundarios, típicos de zonas áridas, mientras en la región pampeana está lo que se conoce como suelo primario, que es más evolucionado”, dijo.

Esto se debe a que en San Juan y Mendoza el suelo tiene capas, que no están tan vinculadas entre sí. Esto, porque una parte es acumulación de sedimentos ya que, en algún momento, durante el descongelamiento de la era glaciar, los cauces de los ríos acumularon material. A esto se le incorporó otra capa de vientos o deslizamiento y luego otra más de ríos, y así sucesivamente.

Esto se traduce en capas sin tanta conexión entre sí o que se ha ido unificando, como es el caso de las zonas más viejas, como las del Este del país. También son suelos que se caracterizan por baja cantidad de materia orgánica, algo típico de las zonas áridas.

El terreno local también es más salino, debido a que “es más el agua que se va por la evaporación que la que cae en precipitaciones”. En años más húmedos este balance puede equilibrarse y en secos aumenta el nivel de sales solubles que hay en la tierra.

Mientras que, en algunas zonas del país, sobre todo en regiones húmedas, la desalinización y deterioro de la tierra tiene que ver con las precipitaciones, el mayor riesgo de las superficies cultivables de Cuyo tiene que ver con malas prácticas agrícolas y ganaderas. Por eso, insistió Tapia, tener un diseño de trabajo que busque conservar las características del terreno es fundamental para mantener la productividad y la generación de dinero, divisas y trabajo que acompaña a este sector.