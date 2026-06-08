Cómo cuidar el césped en invierno y cuándo conviene regarlo para evitar daños

El invierno transforma por completo las necesidades del césped, aunque un error es continuar aplicando los mismos cuidados que se utilizan en primavera o verano. Esa costumbre, aparentemente inofensiva, puede generar consecuencias inesperadas que recién se hacen visibles cuando las temperaturas comienzan a subir nuevamente.
Mientras el jardín parece mantenerse estable durante los días fríos, bajo la superficie ocurren cambios importantes en las raíces y en el metabolismo de las plantas. Comprender este proceso resulta fundamental para evitar problemas que podrían comprometer la recuperación del césped en los meses siguientes.
riego del césped en invierno
Mantener un equilibrio adecuado permite que las raíces permanezcan saludables sin generar acumulación excesiva de agua en la superficie.
WEB
Por qué el césped necesita menos agua durante el invierno
Con la llegada de las bajas temperaturas, la mayoría de las variedades de césped entran en un período conocido como latencia o crecimiento lento. Durante esta etapa, la actividad metabólica disminuye considerablemente, por lo que la demanda de agua se reduce en comparación con las estaciones cálidas.
- Esto significa que el pasto ya no consume la misma cantidad de humedad que en verano. Además, las lluvias estacionales, las nieblas y el rocío matutino suelen aportar una parte importante del agua que necesita para mantenerse en buenas condiciones.
- Uno de los errores más frecuentes consiste en continuar regando con la misma frecuencia utilizada durante los períodos de calor. El exceso de agua puede favorecer la aparición de hongos, enfermedades y problemas relacionados con la compactación del suelo.
- Ante eso, desde la Real Sociedad de Horticultura recomiendan observar las condiciones climáticas locales antes de decidir cuándo regar. Si las precipitaciones son regulares, es posible que el césped no necesite ningún aporte adicional durante varias semanas. En cambio, cuando el invierno es especialmente seco, será necesario complementar la humedad de forma controlada.
riego del césped en invierno
Los cuidados simples ayudan a conservar el césped más sano para los meses cálidos.
WEB
Cuándo es el momento ideal para regar el jardín en invierno
La frecuencia de riego depende principalmente de las lluvias y del nivel de humedad presente en el suelo. Como regla general, si no se registran precipitaciones durante varios días, puede realizarse un riego cada semana o cada quince días.
La cantidad recomendada suele ubicarse entre 10 y 15 litros de agua por metro cuadrado. En sistemas de aspersión domésticos, esto equivale aproximadamente a entre 10 y 20 minutos de riego, aunque el tiempo exacto puede variar según la presión y el tipo de instalación utilizada.
El horario también juega un papel importante
Se aconseja regar durante la mañana, cuando las temperaturas comienzan a elevarse ligeramente. Esto permite que el exceso de humedad se evapore a lo largo del día y reduce el riesgo de enfermedades fúngicas.
Por el contrario, regar durante la noche puede favorecer que el agua permanezca demasiado tiempo sobre las hojas, creando un ambiente propicio para la proliferación de hongos.
Qué otros cuidados ayudan a mantener un césped saludable
El riego no es el único factor que influye en el estado del jardín durante el invierno. También resulta conveniente retirar hojas secas acumuladas, ya que pueden impedir la circulación del aire y retener humedad excesiva sobre el césped.
La altura de corte merece especial atención
Es recomendable no cortar el pasto demasiado bajo durante los meses fríos. Una altura moderada ayuda a proteger las raíces y mejora la resistencia frente a las heladas.
Asimismo, conviene evitar fertilizaciones intensivas durante esta época, especialmente en regiones donde las temperaturas permanecen bajas durante varias semanas. El crecimiento reducido limita la capacidad de absorción de nutrientes y puede generar desequilibrios innecesarios.
riego del césped en invierno
El invierno modifica significativamente las necesidades del césped, por lo que mantener las rutinas de riego del verano suele ser un error. En la mayoría de los casos, las lluvias y la humedad ambiental aportan gran parte del agua necesaria para mantener el jardín en buen estado.