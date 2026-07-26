Según la psicología, los adultos mayores que miran por la ventana no son curiosas, lo repiten como pasatiempo

Un estudio de psicología, con 42 adultos mayores, reveló por qué mirar por la ventana se vuelve tan importante con la edad.

La psicología conduce a una mirada de que a esa edad se mantienen conectados con los demás y a sentirse más protegidos.

Sentarse junto a la ventana y estudiar lo que pasa afuera es, para algunos adultos mayores, una costumbre diaria muy valorada. Observan escenas cotidianas que a primera vista podrían parecer simple curiosidad, pero que la psicología viene documentando desde hace más de cuatro décadas con un significado bastante más profundo.

Para muchas personas mayores, observar el mundo que las rodea las mantiene conectadas con él y activas mentalmente. Especialmente para quienes ya no pueden participar de manera activa en la vida social, la ventana se convierte en un vínculo con el mundo exterior, no en un sustituto pobre de la vida afuera.

Los adultos mayores utilizan ese espacio de manera deliberada para construir narrativa y significado. WEB La "zona de vigilancia": el concepto que explica todo El investigador Graham D. Rowles fue quien primero estudió este fenómeno con rigor científico, a partir de un trabajo de campo de tres años en una comunidad de los Apalaches, publicado en 1981 en la revista The Gerontologist. Rowles llamó a esa área visible desde la ventana la "zona de vigilancia": el espacio dentro del campo visual de la casa que va ganando importancia a medida que las personas envejecen y pasan más tiempo en su hogar.

Encontró que las personas mayores observaban su barrio desde esa zona a través de la ventana, y de esa manera podían participar de la comunidad sin necesidad de estar físicamente en ella. Esa idea es central: la ventana no reemplaza la vida social, la extiende hacia adentro para quienes ya no tienen la misma movilidad para salir.

Basándose en ese trabajo pionero, una investigadora británica entrevistó en 2018 a 42 personas mayores en el Reino Unido sobre la importancia de tener una habitación con vista. Todos los participantes tenían más de 65 años y salían de sus casas menos de una vez por semana. Quienes fueron entrevistados valoraban tanto su ventana que muchos dedicaban tiempo a organizar el espacio frente a ella para conseguir una buena vista. Las vistas eran un lugar de alta significancia para quienes observaban. WEB Cuando la observación se convierte en algo creativo A menudo, este hábito no se limita a la simple observación pasiva. Algunas personas desarrollan historias ficticias sobre quienes ven a diario desde su ventana. Esta interacción creativa con el entorno puede ayudar a aliviar la soledad y, al mismo tiempo, estimular la imaginación. Un entrevistado, por ejemplo, describió cómo les pone nombres y personalidades a los transeúntes de su calle para conectarse de manera indirecta con los demás.