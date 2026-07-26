Científicos aseguran que un fármaco para la disfunción eréctil podría prevenir las metástasis del cáncer

Los científicos detectaron que el sildenafil interrumpe el suministro de colesterol que las células cancerosas necesitan para desprenderse de un tumor e invadir otros órganos.

Un estudio realizado por científicos en el Instituto Weizmann de Ciencias reveló que el sildenafil posee la capacidad de ralentizar la metástasis del cáncer. El fármaco actúa limitando el acceso de las células tumorales al colesterol, un componente crítico para su migración hacia órganos distantes a través del cuerpo.

El hallazgo, publicado en la revista Cancer Research, describe un mecanismo molecular complejo que involucra enzimas y señales celulares. El sildenafil bloquea la enzima fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), lo que genera un aumento en los niveles de una molécula de señalización denominada cGMP. Esta última se une a la proteína encargada de transportar el colesterol al interior de las células.

¿Por qué el colesterol es clave para que el cáncer haga metástasis? Para las células cancerosas que intentan desprenderse del tumor primario, el colesterol resulta un componente esencial de sus membranas. Al migrar por el cuerpo e intentar invadir tejidos distantes, estas células dependen de la integridad de su estructura celular para sobrevivir. Cuando el sildenafil reduce el suministro disponible de este lípido, la capacidad de invasión se ve seriamente comprometida.

Los investigadores observaron que esta vulnerabilidad es especialmente marcada en las células que ya han iniciado procesos de expansión. El equipo de Erez comprobó que al disponer de menos colesterol, a las células cancerosas les resulta mucho más difícil metastatizar, ya que pierden la flexibilidad y resistencia necesarias para establecerse en nuevos órganos.

¿Qué pasa si se combina el sildenafil con estatinas? La eficacia del tratamiento no se limita al uso aislado del principio activo. Los datos sugieren que la combinación con estatinas, medicamentos comúnmente recetados para reducir la producción de colesterol en el cuerpo, incrementa significativamente la protección contra el avance de la enfermedad. Esta sinergia actúa en dos frentes: reduciendo la producción global del lípido y bloqueando su transporte específico hacia el tumor.

Las conclusiones del estudio no se basan únicamente en experimentos controlados de laboratorio. El equipo científico analizó historiales médicos de pacientes con cáncer que ya consumían sildenafil por otras condiciones médicas. Los registros mostraron una mejora notable en las tasas de supervivencia de estos individuos en comparación con aquellos que no utilizaban la sustancia. Este efecto preventivo se observó de manera más contundente cuando el fármaco se administraba junto con tratamientos para el colesterol alto. El potencial terapéutico del sildenafil contra las metástasis quedó confirmado tanto en pruebas in vitro como en la revisión de datos clínicos de pacientes reales, quienes mostraron una evolución más favorable ante la enfermedad.