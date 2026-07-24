La psicología confirma que las personas criadas entre 1965 y 1975 desarrollaron 8 hábitos que avergüenzan a las demás generaciones

Los buenos modales ya no ocupan el lugar que tenían décadas atrás. Muchas costumbres que antes formaban parte de la vida cotidiana hoy parecen gestos excepcionales o incluso anticuados. Sin embargo, las personas que crecieron durante las décadas de 1960 y 1970 suelen conservar hábitos de cortesía que continúan generando una impresión positiva en quienes los rodean.

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Los psicólogos son categóricos: las personas nacidas entre 1960 y 1980 representan la última generación que creció con este valioso valor que se ha perdido

Lejos de responder a reglas estrictas de etiqueta, estas acciones reflejan consideración, respeto y atención hacia los demás. Diversos estudios también muestran que este tipo de gestos fortalecen los vínculos sociales y mejoran la percepción que las personas tienen unas de otras.

Después de una invitación o un encuentro especial, algunas personas todavía envían una nota escrita a mano para expresar su agradecimiento . Aunque este hábito casi ha desaparecido, sigue siendo una de las formas más personales de demostrar aprecio.

Investigaciones sobre la gratitud indican que quienes escriben este tipo de mensajes suelen sobreestimar la incomodidad que podrían generar, mientras que los destinatarios los reciben con una valoración mucho más positiva de la esperada.

Cuando una persona se incorpora a una mesa en un restaurante o en una reunión familiar , levantarse para saludar continúa siendo un gesto de respeto y bienvenida.

Se trata de una acción sencilla que transmite interés por el otro y hace que quien llega se sienta recibido desde el primer momento.

3. Nunca llegan con las manos vacías

Llevar una botella de vino, una caja de chocolates, café o algún detalle para el anfitrión sigue siendo uno de los buenos modales más valorados.

El regalo no necesita ser costoso. Lo importante es demostrar agradecimiento por la invitación y reconocer el tiempo y el esfuerzo dedicados por quien recibe a los invitados.

4. Se visten de acuerdo con la ocasión

Muchas personas que crecieron en los años 60 y 70 mantienen la costumbre de elegir cuidadosamente su vestimenta cuando participan en reuniones sociales.

Más allá de la ropa en sí, este hábito refleja que consideran importante el evento y a las personas con quienes compartirán ese momento.

5. Escriben mensajes completos

Incluso para avisar que llegarán unos minutos tarde, redactan mensajes con mayúsculas, puntuación y frases completas.

Este pequeño detalle transmite atención y cuidado en la comunicación, en contraste con las respuestas breves o abreviadas que predominan actualmente en las aplicaciones de mensajería.

6. Utilizan tratamientos formales hasta recibir confianza

Llamar a alguien "doctor", "señor" o "señora" hasta que la propia persona invite a utilizar su nombre de pila sigue siendo una muestra de respeto muy presente entre generaciones mayores.

Este gesto permite que sea el interlocutor quien marque el momento en que desea una relación más cercana.

7. Ofrecen ayuda sin que nadie la pida

Ceder el asiento, sostener una puerta o ayudar a cargar una bolsa pesada son acciones que muchas personas realizan de manera automática.

Estos buenos modales nacen de prestar atención al entorno y detectar cuándo alguien puede beneficiarse de una ayuda sencilla.

8. Llaman por teléfono para agradecer

Aunque los mensajes instantáneos dominan la comunicación actual, todavía hay quienes prefieren hacer una llamada para agradecer una invitación o una reunión.

Escuchar la voz de la otra persona aporta cercanía y hace que el agradecimiento resulte más personal y memorable.

¿Por qué estos buenos modales siguen siendo importantes?

Los buenos modales no dependen de la edad ni de una generación específica. Son hábitos que fortalecen la convivencia, favorecen relaciones más respetuosas y comunican consideración hacia los demás mediante pequeños gestos cotidianos.