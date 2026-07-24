La psicología explica por qué muchas personas posponen una tarea durante horas y la terminan haciendo en menos de diez minutos

Una tarea que parece sencilla puede permanecer pendiente durante horas hasta que, finalmente, se resuelve en apenas unos minutos. Para la psicología, este tipo de procrastinación no siempre está relacionado con la pereza . La mente y determinados hábitos de anticipación ayudan a explicar por qué sucede con tanta frecuencia.

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Lo curioso es que, una vez iniciado el trabajo, muchas personas sienten un alivio inmediato.

Eso demuestra que el mayor obstáculo no era la tarea en sí.

En muchos casos, era simplemente el momento de empezar.

Uno de los conceptos que utiliza la psicología para comprender este comportamiento es la llamada resistencia inicial .

Antes de comenzar una actividad, el cerebro suele anticipar el esfuerzo que implicará. Esa evaluación muchas veces exagera la dificultad real y genera una sensación de incomodidad que favorece la procrastinación.

Como consecuencia, la mente busca alternativas que resulten más gratificantes en ese momento: revisar el celular, ordenar el escritorio, responder mensajes o realizar pequeñas tareas secundarias.

Paradójicamente, muchas de esas actividades demandan más tiempo que la tarea original.

Qué es el efecto Zeigarnik y por qué influye tanto

Otro concepto ampliamente estudiado por la psicología es el efecto Zeigarnik, formulado por la psicóloga Bluma Zeigarnik.

Este fenómeno describe la tendencia del cerebro a mantener activas las tareas inconclusas.

Mientras una actividad permanece pendiente, ocupa recursos de la mente, generando una sensación constante de que "todavía hay algo por hacer".

Lo interesante es que esa tensión suele disminuir apenas se inicia la tarea.

Incluso avanzar unos pocos minutos puede reducir significativamente la incomodidad y facilitar que el trabajo continúe hasta completarse.

Por qué muchas tareas terminan resolviéndose tan rápido

Cuando finalmente comienza la actividad, el cerebro deja de concentrarse en imaginar el esfuerzo y pasa a ejecutar acciones concretas.

Ese cambio reduce la incertidumbre y permite trabajar con mayor fluidez.

Por eso ocurre una situación tan común: una tarea que se evitó durante toda la tarde termina completándose en menos de diez minutos.

La psicología sostiene que muchas veces el verdadero desafío no era la actividad, sino vencer esa barrera inicial que alimentaba la procrastinación.

Pequeños hábitos que ayudan a empezar antes

Diversas investigaciones recomiendan estrategias simples para reducir la resistencia inicial:

dividir la tarea en pasos muy pequeños;

comprometerse a trabajar solo cinco minutos;

eliminar distracciones antes de comenzar;

preparar previamente todo el material necesario.

Estos hábitos disminuyen la carga percibida por la mente y facilitan que la acción reemplace a la postergación.

Empezar suele ser la parte más difícil

La psicología coincide en que la procrastinación no siempre refleja falta de voluntad. En muchos casos, la mente sobreestima el esfuerzo necesario antes de actuar. Una vez superada esa primera barrera, la tarea suele avanzar con mucha más facilidad, confirmando que el mayor desafío era simplemente dar el primer paso.