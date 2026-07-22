La psicología comprueba que las personas nacidas en las décadas de 1950 y 1960 aprendieron a cuidar el dinero de formas que los más jóvenes no comprenden

Las personas nacidas entre las décadas de 1950 y 1960 , también conocidos como baby boomers, suelen recibir críticas por haber disfrutado de un contexto económico más favorable que el de las generaciones actuales. Muchos compraron viviendas cuando los precios eran mucho más bajos, estudiaron con costos universitarios reducidos y aprovecharon largos períodos de crecimiento económico.

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Sin embargo, más allá de esas ventajas, desarrollaron una serie de hábitos financieros que siguen siendo relevantes . No se trata de una cuestión de generación, sino de prácticas que ayudan a administrar mejor el dinero y a tomar decisiones con mayor tranquilidad, incluso en un contexto económico más complejo.

Uno de los hábitos más importantes consistía en reservar dinero exclusivamente para imprevistos . Ese ahorro permanecía disponible para afrontar gastos inesperados, como la reparación del auto, una avería en el hogar o cualquier emergencia.

Contar con un fondo de reserva evita recurrir al crédito para cubrir gastos urgentes , lo que reduce el riesgo de acumular deudas difíciles de pagar.

Además, disponer de varios meses de gastos ahorrados brinda mayor libertad para tomar decisiones importantes. Permite rechazar un empleo poco conveniente, esperar una mejor oportunidad o afrontar momentos de incertidumbre sin actuar bajo presión.

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2. Ahorrar antes de comprar

Durante décadas fue habitual ahorrar durante meses antes de realizar una compra importante. Los bienes de consumo no se adquirían inmediatamente, sino una vez reunido el dinero necesario.

Ese período de espera cumplía una función importante: ayudaba a diferenciar un deseo pasajero de una necesidad real. Muchas compras perdían atractivo con el paso del tiempo y nunca llegaban a concretarse.

En la actualidad, herramientas como el "compra ahora y paga después" reducen esa pausa entre el deseo y la compra. Aunque pueden ser útiles en determinadas situaciones, también facilitan el consumo impulsivo y aumentan el riesgo de retrasos en los pagos.

3. Evitar que los gastos crezcan al mismo ritmo que los ingresos

Otro hábito frecuente consistía en mantener el mismo nivel de vida incluso después de recibir aumentos salariales.

En lugar de destinar el ingreso adicional a incrementar el consumo, muchas personas utilizaban ese dinero para ahorrar, invertir, cancelar deudas o preparar la jubilación. Este comportamiento generaba una diferencia cada vez mayor entre los ingresos y los gastos, fortaleciendo la estabilidad financiera a largo plazo.

Por el contrario, cuando cada aumento de sueldo se traduce en mayores gastos, la capacidad de ahorro permanece estancada aunque los ingresos sean superiores.

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4. Comprar productos duraderos

También era habitual priorizar artículos de mayor calidad, aunque implicaran un gasto inicial más elevado.

Muebles, electrodomésticos, herramientas o prendas de vestir se adquirían con la intención de utilizarlos durante muchos años. Cuando aparecía un desperfecto, lo habitual era repararlo antes que reemplazarlo.

Este enfoque reducía el gasto total con el paso del tiempo y fomentaba hábitos como el mantenimiento y la reparación, evitando compras frecuentes de productos de menor calidad que terminan siendo más costosos en el largo plazo.

Un contexto diferente para cada generación

Si bien estos hábitos continúan siendo valiosos, también es cierto que los baby boomers crecieron en un escenario económico distinto al actual.

El acceso a la vivienda era más sencillo, los costos educativos eran menores y el poder adquisitivo permitía ahorrar con mayor facilidad. En cambio, las generaciones más jóvenes enfrentan alquileres elevados, salarios que muchas veces no acompañan la inflación y un costo de vida significativamente mayor.