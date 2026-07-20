20 de julio de 2026 - 15:50

Oficial y definitivo: el Gobierno dará de baja todas las cuentas bancarias de las personas que figuren en esta lista en julio 2026

La Agencia Tributaria activa el bloqueo preventivo de tarjetas y depósitos para contribuyentes con deudas superiores a los 600.000 euros sin regularizar.

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El gobierno dará de baja estas cuentas bancarias: la lista. 

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Por Daniela Leiva

Es oficial: la Agencia Tributaria puso en marcha un endurecimiento de sus controles fiscales este mes de julio. La medida implica la restricción inmediata del acceso a cuentas bancarias y el uso de tarjetas de crédito para quienes integran el listado oficial de grandes morosos. No es una advertencia, sino una ejecución directa sobre perfiles financieros críticos.

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Esta decisión busca garantizar que los deudores reincidentes no vacíen sus fondos antes de que el Estado pueda cobrar lo adeudado. El bloqueo alcanza tanto a personas físicas como a empresas que mantienen saldos pendientes de pago de manera definitiva, sin haber solicitado aplazamientos ni fraccionamientos previos ante el organismo recaudador.

Quiénes integran el listado de deudores de Hacienda

El mecanismo responde a la aplicación del artículo 162 de la Ley General Tributaria. Los funcionarios de recaudación ahora tienen la facultad de adoptar medidas cautelares cuando existen indicios razonables de que el cobro de la deuda podría frustrarse o verse obstaculizado. Es una paralización preventiva de los activos financieros para evitar maniobras de ocultamiento de patrimonio o el uso de entramados societarios que dificulten la acción fiscal de manera efectiva.

Para figurar en esta lista pública, que toma como referencia la situación al 31 de diciembre del año anterior, el contribuyente debe acumular una deuda superior a los 600.000 euros. Sin embargo, Hacienda sumó un nuevo criterio de vigilancia especial: la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Esto significa que incluso con deudas menores, quienes ignoren sistemáticamente múltiples requerimientos oficiales podrían ver sus tarjetas inutilizadas este mes.

Consecuencias y formas de revertir la suspensión

La suspensión abarca el bloqueo total de movimientos, lo que impide realizar retiros, transferencias o pagos de cualquier tipo. También quedan inutilizadas las tarjetas de crédito y débito asociadas al titular afectado. Al ser un proceso ágil y automatizado, la administración recomienda actuar con prontitud para evitar que esta medida cautelar derive en un embargo definitivo o en procesos judiciales más severos.

Para recuperar el acceso a los productos financieros, los afectados pueden cancelar la deuda total o parcial, o bien solicitar un aplazamiento si cumplen con los requisitos legales. También existe la opción de presentar alegaciones en caso de errores en la inclusión del listado. Este documento es público y puede consultarse en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, buscando el apartado de deudores significativos sin necesidad de contar con un certificado digital.

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