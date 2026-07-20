20 de julio de 2026 - 15:10

Se viene un fuerte cambio de tiempo: llegan tormentas, granizo y una fuerte caída de la temperatura

El sistema de alta presión que dominó la península comienza a retirarse para dar paso a un frente de inestabilidad que afectará las regiones costeras.

Se avecinan tormentas en Italia.&nbsp;

Se avecinan tormentas en Italia. 

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Ilustración.
Por Cristian Reta

La cuarta ola de calor que azotó Italia con temperaturas extremas comienza a retirarse definitivamente. El anticiclón africano, responsable de picos sofocantes en las islas y el sur, pierde fuerza ante el avance de una masa de aire frío que promete cambiar el escenario meteorológico en las próximas horas, con una fuerte presencia de tormentas.

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El meteorólogo Manuel Mazzoleni reportó que el sistema de alta presión se debilitará, permitiendo la entrada de corrientes desde Europa central. Este fenómeno activará alertas por tormentas en diversas regiones mientras las masas de aire caliente son empujadas fuera de la península italiana.

¿Dónde impactarán las tormentas y el granizo en Italia?

El cambio atmosférico se manifiesta inicialmente con ráfagas y chubascos en los Alpes y la Valpadana durante el martes. Para el miércoles, la inestabilidad alcanzará los Apeninos y el norte de Puglia, donde se esperan fenómenos intensos durante la tarde en zonas internas y costas adriáticas.

Lo que contradice la inercia del verano es que el termómetro caerá por debajo de los 30 grados en amplias zonas del norte y el Adriático. Tras rozar los 47 grados en Cerdeña, el país entrará en un régimen de valores cercanos o inferiores a la media estacional hacia el final de la semana.

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