Se acerca El Niño con tormentas intensas, actividad eléctrica y granizo: cuáles serán las zonas afectadas

El frío de comienzo de semana cede paso a tormentas severas desde el jueves. El Niño es el factor clave detrás del cambio que se viene.

Hubo días de frío y temperaturas que invitaron a pensar que el invierno iba a seguir por ese camino. Pero la circulación atmosférica tiene otros planes. Desde el jueves 16 de julio, y con mayor intensidad a partir del viernes 17, se esperan tormentas y un giro brusco en las condiciones meteorológicas debido al fenómeno meteorológico "el Niño".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió alertas que incluyen tormentas con granizo en el Nordeste Argentino (NEA) con acumulados de precipitación de entre 40 y 80 mm que podrían superarse de manera puntual. Y la situación podría escalar en los días siguientes.

El frío del invierno presentará una inestabilidad que podría extenderse varios días en el país. WEB Por qué El Niño es el factor detrás de este cambio El Niño no genera tormentas directamente, pero modifica la circulación atmosférica de manera que crea las condiciones perfectas para que se desarrollen. El mecanismo que está actuando en este episodio involucra dos elementos que juntos son especialmente explosivos.

El primero es el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, una franja de vientos intensos en las capas altas de la atmósfera. Cuando El Niño está activo, esa corriente se intensifica y aporta el soporte dinámico que favorece el ascenso del aire y el crecimiento de grandes nubes de tormenta.

es el en chorro subtropical, una en las capas altas de la atmósfera. Cuando El Niño está activo, esa corriente se y aporta el soporte dinámico que favorece el y el crecimiento de de tormenta. El segundo es la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, que transporta calor y humedad desde la Amazonía hacia Paraguay y el norte de Argentina, funcionando como un río atmosférico que desciende hasta latitudes medias. La combinación de esos dos factores reúne exactamente lo que hace falta para tormentas severas: energía en los niveles bajos y soporte dinámico en los niveles altos.

El contraste entre el aire anormalmente cálido y húmedo que llega del norte, con anomalías térmicas que en algunos sectores podrían superar los 22°C sobre los valores promedio para esta época, y la circulación fría e inestable que viene del sur es lo que puede disparar los fenómenos más intensos.

Es indispensable adecuarse a tomar precauciones ante un cambio brusco de temperatura. WEB Cuáles son las zonas más afectadas y qué se espera en cada una El NEA es la región que ya tiene alertas activas y donde el escenario será de mayor intensidad en la primera etapa. En Chaco, la alerta rige para más de veinte departamentos incluyendo San Fernando, Comandante Fernández, Libertador General San Martín, Quitilipi, Presidencia de la Plaza y Veinticinco de Mayo, abarcando el centro, oeste y sur provincial.

la alerta rige para más de veinte departamentos incluyendo San Fernando, Comandante Fernández, Libertador General San Martín, Quitilipi, Presidencia de la Plaza y Veinticinco de Mayo, abarcando el centro, oeste y sur provincial. En Corrientes, el aviso incluye departamentos del norte, centro y sur: Santo Tomé, Ituzaingó, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Paso de los Libres y General Alvear, entre otros.

el aviso incluye departamentos del norte, centro y sur: Santo Tomé, Ituzaingó, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Paso de los Libres y General Alvear, entre otros. Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero también quedarán afectadas por un sistema de nubes que traerá precipitaciones durante el miércoles y jueves, acompañadas de ráfagas de viento y posibilidad de granizo en el marco de la ola de frío polar.

y también quedarán afectadas por un sistema de nubes que traerá precipitaciones durante el miércoles y jueves, acompañadas de ráfagas de viento y posibilidad de granizo en el marco de la ola de frío polar. Para el centro del país, el SMN proyecta que el escenario se irá configurando a medida que el sistema avance hacia el sur y el oeste. El epicentro de las lluvias más intensas podría concentrarse en el sudoeste y centro de la provincia de Buenos Aires, afectando localidades como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Olavarría y Azul, extendiéndose hacia el norte de La Pampa y el sur y sudeste de Córdoba, en zonas de Río Cuarto y Marcos Juárez.

el SMN proyecta que el escenario se irá configurando a medida que el sistema avance hacia el y el El de las lluvias más intensas podría concentrarse en el y centro de la afectando localidades como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Olavarría y Azul, extendiéndose hacia el norte de y el sur y sudeste de Córdoba, en zonas de Río Cuarto y Marcos Juárez. En el sur, el SMN también emitió alertas por nevadas de hasta 30 cm en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con vientos que pueden alcanzar los 90 km/h en esas provincias. 14 JUL I #Alertas para hoy:



Lluvia

10-20 mm



Zonda

30-45 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



Temperaturas extremas: #frío

Efecto leve a moderado en la salud



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/UXlKFQq3vt — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 14, 2026 Cuándo empieza y cuánto dura Las primeras tormentas intensas podrían comenzar a desarrollarse desde el jueves 16 de julio, aunque el escenario tendería a fortalecerse a partir del viernes 17 y durante el fin de semana. Un patrón de bloqueo atmosférico contribuiría a sostener las condiciones inestables en el tiempo, lo que podría extender el episodio al menos hasta la semana siguiente. El cambio meteorológico que se viene no es un episodio aislado: es el resultado de una configuración atmosférica que El Niño viene preparando desde hace semanas y que confluye con una masa de aire polar desde el sur.