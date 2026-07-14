14 de julio de 2026 - 20:33

Emiten alerta por nevadas y viento Zonda en Mendoza: cuáles son las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo indica una jornada con vientos y nevadas. El Paso Cristo Redentor permanece cerrado.

El pronóstico para este miércoles en Mendoza

El pronóstico para este miércoles en Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este miércoles 15 de julio anticipan una jornada nublada con ascenso de temperatura y alerta por nevadas y viento Zonda en Mendoza, según la Dirección de Contingencias Climáticas.

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Luego de un martes con buen tiempo y ascenso de la temperatura, para este miércoles anticipan una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 18°C y una mínima de 1°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas en la zona de cordillera. “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco”, indica el SMN.

En este sentido, el Paso Cristo Redentor continúa cerrado en medio del temporal de nevadas en la zona de alta montaña.

A su vez, existe una alerta amarilla por viento Zonda en el departamento de Malargüe y zonas de precordillera en Las Heras y Luján de Cuyo.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al jueves anticipan una jornada nublada con poco cambio de la temperatura y donde están previstas nevadas en la zona de cordillera. La máxima será de 18°C y la mínima se elevará, llegando a 5°C.

Para el viernes pronostican una jornada nublada con precipitaciones en el sur provincial y poco cambio de la temperatura. Además, seguirán las nevadas en la cordillera. La máxima será de 19°C y la mínima de 6°C.

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