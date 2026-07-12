Alerta por un nuevo temporal de nieve en el Paso Cristo Redentor: cuándo será y cuánto durará

El pronóstico anticipa el ingreso de un sistema frontal que afectará la Cordillera durante varios días. Recomiendan organizar con anticipación los viajes. Peligra el cruce a Chile.

Quienes tengan en carpeta cruzar hacia Chile durante la próxima semana deberán seguir de cerca la evolución del tiempo y los comunicados oficiales del Paso Cristo Redentor. Un informe meteorológico anticipó el “ingreso de un sistema frontal”, por lo que recomendaron planificar los viajes con anticipación.

Según el parte oficial, se esperan nevadas en la Alta Montaña entre el 15 y el 21 de julio. La advertencia incluye tanto a transportistas de carga como a colectivos y conductores particulares. Por el momento no se informó un cierre total del paso, pero las condiciones climáticas podrían afectar la circulación.

El pronóstico fue elaborado con información del Servicio Meteorológico de Chile y prevé varios días de inestabilidad en la cordillera, con precipitaciones níveas que podrían complicar el tránsito en los principales corredores de la Cordillera.