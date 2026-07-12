Joe Fernández "En La Cima": "La astrología no es una religión, es un idioma más"

Joe Fernández, el último invitado a "En La Cima" de Los Andes , es un personaje difícil de encasillar. En su vida conviven múltiples facetas: es astrólogo, comediante de stand-up, sommelier, escritor y conductor de radio.

Con una extensa trayectoria en los medios, actualmente forma parte del equipo de Rock & Pop , espacio en el que despliega su particular estilo que mixtura el conocimiento astrológico, la pasión por el vino y un infaltable toque de humor.

En una charla distendida con Diario Los Andes , analiza el fenómeno de la astrología en la sociedad actual, explica por qué prefiere la mística de la radio por sobre la exposición televisiva y recuerda las repercusiones de un recordado episodio mediático.

—Me gusta ser comunicador. A veces me dicen astrólogo, standapero, sommelier, conductor, escritor... Yo todo lo que hago es comunicar a través de las palabras, del texto o de la mirada. Me di cuenta de que es una buena definición.

—¿Se pueden combinar todas esas facetas en el día a día?

—Viene todo engamado. Si me pongo a hablar de vinos, que es una de mis pasiones, y empiezo a hablar de los blends, digo que el blend sería típico de un virginiano o una virginiana, porque el blend es la búsqueda de la perfección: 70% Malbec, 10% Syrah, 5% Cabernet. Mezclo el vino con la astrología. Por eso hago un show que se llama 12 vinos, 12 signos, que es un vino para cada signo del zodíaco.

Es algo que empecé a hacer en la EAS (Escuela Argentina de Sommeliers) cuando estudiaba. Ahí me daba cuenta de que a un leonino le encantaba el espumante, a un virginiano los blends, y que el Cabernet Sauvignon era más Capricornio, más formal y estructurado. Hagamos esto con un toquecito de humor y creo que ahí está un combo que me encanta: la sapiencia de la astrología, el mundo del vino y el toquecito del humor y el desparpajo, que es lo que hace que la gente se divierta.

—La gente se engancha mucho con la astrología, aunque también están quienes la critican. ¿Cómo lo ves vos?

—Pasa mucho eso de "yo no creo". ¡Pero si no es una religión! Es un idioma más. Tenés francés, inglés, italiano, y la astrología, como la cábala, el reiki, el yoga o la meditación. Es una herramienta más que tenemos para profundizar, para el autoconocimiento o para conocer al otro. Está esta persona que te avisa "yo te aviso que no creo en nada".

Bueno, y mucha gente que viene al teatro, sobre todo el varón, el hombre que es menos sensible... La mujer enseguida conecta con su parte sensible y emocional. Al tipo le decís "vos sos de Capricornio" y te dice "no, no, yo no". Bueno, esa parte racional es de Capricornio, ¿te das cuenta? Yo veo en el teatro que los tipos están con los brazos cruzados y empiezan a relajarse, terminan con una sonrisa y aplaudiendo. Tenés que desarmarlo al tipo para que muestre su parte más emocional, y me encanta hacerlo.

Joe Fernández y Laura Rez Masud "En La Cima" de Los Andes. Marcelo Álvarez

—¿Buscamos siempre identificarnos en los signos?

—Uno busca siempre identificarse. Entonces, cuando vos estás hablando de Tauro, que es comer, el placer, el disfrute; Capricornio, que es la responsabilidad; Acuario, que es la locura; Leo, que es el brillo; Cáncer, que es la familia... Messi es de Cáncer, del 24 de junio. Es verdad, está siempre con la familia, se casó con su primera novia, el papá está enfermo y llora. Muestra sus emociones.

No lo hablamos mucho, pero Messi es el primer futbolista que muestra sus emociones de una forma voraz. El tipo ha vomitado en la cancha, ha llorado en la cancha, se emociona y lo vemos como algo normal. Y no es normal, antes no lo veíamos. Pero es canceriano. Y por eso moviliza un país también, porque la Argentina es canceriana. La Argentina nace el 9 de julio. Esto de la melancolía, la nostalgia, el tango, esto de "¿saber quién vivía acá?". Acá en Mendoza vas a un barrio privado y te dicen "esto era todo finca, ¿se acuerda cuando éramos chicos?".

Hay una nostalgia permanente que tiene que ver con nosotros. Somos recontra nostálgicos y pasionales. La juntada de los domingos, el clima mundial, nos juntamos, la cábala... En otros países no pasa. El gen argentino, con todo lo negativo que tiene, en el fondo creo que hay algo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos.

—¿Te ha llamado gente muy reconocida para consultarte sobre su año o sobre compatibilidades?

—Sí, tengo muchas de esas picantes. Una vez vino en plena campaña presidencial Sergio Massa al programa de radio donde yo trabajo con Beto Casella, en Rock & Pop. Beto me dijo: "No nos metamos nada con la astrología, viste que el pibe está en campaña presidencial". Sabía que yo tengo un humor medio picante, entonces me dijo "tranquilo, bajo perfil". Y Massa me pregunta a mí: "Joe, ¿qué onda Libra?". Beto me miró con cara de "tirale con todo". Entonces le dije: "Libra está regido por Venus, tiene que ver con esto de estar todo el tiempo...".

Y a Libra le cuesta como tomar decisiones, Libra es como que va viendo, porque la gente piensa que son "equi-libra-dos", no, es la búsqueda del equilibrio. Por eso, en la búsqueda del equilibrio liviano, uno va viendo, va saltando... Bueno, como vos, que arrancaste en la Ucedé y ahora sos peronista. De repente todos los que estaban con él, que van con un séquito de diez personas, me miraron de atrás de cámara como diciendo "le acabás de decir panqueque al candidato a presidente, flaco, ¿vos querés que nos maten a todos?".

Yo en realidad se lo dije inocentemente, porque Libra va de un lado al otro. Yo hago el chiste en el teatro de que a un Libra lo subís a un avión y le decís "¿pasto o pollo?" y le arruinaste el viaje. Y en la política, bueno, vos eras de la Ucedé, sos peronista, ahora estás con esto... Yo sentí unas miradas que dije "no, ¿para qué?". Pero sí, me ha pasado desde él hasta una entrevista que hicimos con Messi.

El día que Messi escuchó su nombre

—¿Cómo fue esa experiencia con Messi?

—Yo trabajaba con Martín Souto en un programa de radio y hablamos con Messi por teléfono. Martín Souto le dice: "Acá nuestro astrólogo de cabecera, Joe Fernández...". ¡Yo decía "Messi está escuchando mi nombre"! "...Dice que vos vas a terminar tu carrera en Newell's porque sos canceriano, y el canceriano vuelve al origen, vuelve a su lugar". Messi se casó en Rosario. Messi se podría haber casado en una finca hermosa en Mendoza, en Grecia, en Italia, y se vino a casar a Rosario.

Hay algo del amor por el origen que tiene que ver con él. Y Martín le dice: "Acá dice nuestro astrólogo que vos terminás tu carrera en Rosario, en Newell's". Yo ya ni escuché la respuesta de Messi, yo ya sentía que Messi estaba escuchando cuál era mi teoría, que la sostengo: para mí Messi termina su carrera en Rosario, viene a jugar aunque sea seis meses o un año a Newell's a recorrer el país y a dar la vuelta como se merece, como el campeón que es. Como canceriano, él va a volver acá, él necesita estar acá. Me pasaron esas cosas: Messi escuchando mi nombre, un candidato a presidente preguntándome cómo lo veo. Me parece súper valioso. Y sí, obviamente está la que te dice "tengo un amante de Capricornio y mi marido de Virgo, ¿con cuál me quedo?".

—¿Y qué les respondés en esos casos?

—¿Por qué elegir? (risas). No, ahí les digo que vayan al psicólogo. Todos me tratan de psicólogo. O por ahí me dicen "tengo dos candidatos, uno de Capricornio/Virgo y uno de Acuario/Sagitario". ¿Qué querés, locura y creatividad o pan para hoy y hambre para mañana, o una relación a largo plazo? "No, esto es para divertirme". Acuario y Sagitario. Virgo y Capricornio es a largo plazo. La gente se entusiasma mucho.

—Además de los shows de los fines de semana, de lunes a viernes estás en la Rock & Pop, donde ganaron un Martín Fierro de Oro. Llevás muchos años en la radio.

—Hace como más de diez años que estoy en Rock & Pop, sí. Estoy muy contento, la verdad que la radio me encanta. Me gusta mucho más que la tele, por ejemplo. A la tele la veo hasta media boba, medio como que es obvia. La radio sigue teniendo ese misterio que lo vivo hasta como oyente, de estar en un semáforo y ver que el tipo de al lado se está riendo y yo me estoy riendo y digo "estamos escuchando la misma radio", porque nos reímos a la par del mismo chiste. Ese misterio... por eso para mí el streaming o la radio con imágenes no me gusta tanto.

Entiendo que hay que adaptarse, como que el taxista siga manejando un 504, no, tenés que adaptarte. Pero había algo del misterio, no sé, la época de Daisy May Queen, de la Negra Vernaci, yo escuchaba a Pergolini con De la Puente y Gantman en Cuál es. Misterio. ¿Quién está ahí?, ¿qué está pasando? Ahora ves todo, se televisó, se hizo medio obvio y no me gusta tanto. La radio me gusta más que la tele, más que escribir libros, es lo que más me gusta. El teatro me gusta porque ves la respuesta inmediata de la gente.

—Se habló mucho de que ibas a estar en televisión en el programa de Beto Casella, ¿qué pasó finalmente?

—Yo laburo con Beto en Rock & Pop y él me dijo "che, ¿te animás a hacer tele?". La verdad es que la tele es mucho más esclava. A la noche yo hago mucho show privado, tengo una vida social activa, me encanta comer afuera, tengo una vida gastronómica que me gusta salir, comer rico, compartir vinos, ir a degustaciones; y el laburar en tele de noche te corta eso. Empecé a laburar con Beto en Bendita una vez por semana, a veces dos, pero la verdad es que no me siento cómodo en el rol de "¡Wanda Nara dijo que...!". No me interesa opinar de Wanda Nara. El panelismo no me gusta. Me lo han ofrecido para otros programas también y no me veo sentado ahí hablando de Wanda o de si Cormillot va a ser papá, ¿qué mi importa? Está buenísimo, hay gente que lo hace mucho mejor, pero esto de "me está llegando un mensaje que dice que Laura Ubfal...", no me importa, no estoy en esa.

—¿Entonces no vas a participar del nuevo proyecto en América TV?

—Íbamos a arrancar con BTV, que es el pase de Beto a América. Yo obviamente soy soldado de Beto, no soy soldado de Canal 9. Si Beto me dijo "vamos, vamos", bueno, vamos para allá. Cuando voy para allá, yo ya tenía arm

ada la gira de abril en España, y Beto me dice de venir en marzo, cortar un mes y medio, y volver. Me dijo: "Hacé tu gira tranquilo y después de la gira arrancamos". En febrero yo hago un chiste en la radio desafortunado con un bailarín del Colón, se armó todo ahí como "cómo dijiste esto". Yo justo estaba en Mendoza el 14 de febrero y medio que no tomé dimensión de lo que había pasado. Es una sección en el programa que se llama La apología del buen gusto, donde se hablan de cosas de "pardo" y cosas de "elogia".

Joe Fernández y Laura Rez Masud "En La Cima" de Los Andes. Marcelo Álvarez

El pardo usa Crocs con medias, la elogia no. En ese formato risueño, Beto Casella muestra un video del bailarín entrenando las piernas y yo digo "y la cola", entrenando, que aparte era real. Y eso fue como... y después ponen audios de Tangalanga, un tipo que hacía humor hace 50 años, y todo eso cortado y metido en un clipcito de 22 segundos quedaba como homofobia. Nosotros trabajamos con Enzo Aguilar, un pibe declaradamente homosexual que es uno de mis mejores amigos y me decía "Joe, me atacan a mí por no haber saltado a defender una situación". El que escucha el programa tampoco entendía. Pero es como todo lo que se arma, ya no importa lo que pasó sino la repercusión. Cuestión que dijeron que me habían despedido o que no iba a volver al programa por lo que había dicho.

—¿Y eso fue real?

—No. De hecho, yo vuelvo del viaje, hablo con Beto... el programa también como que tardó en arrancar, hubo cambio de panel, entró Carmela Bárbaro, están todavía como viendo porque ahora es América, Mandarina, Chato Prada, Beto. Yo a Beto lo veo todos los días, cuatro horas por día.

Me dijo: "¿Vos cómo estás?". Le digo: "Yo la verdad, entre lo que pasó, que la tele tampoco me copa tanto, que el programa todavía está buscándole... Acomódense tranquilos y después vemos". Y yo la verdad, ahora que no nos escucha nadie, yo prefiero la radio, el teatro y tener los fines de semana para ir a Mendoza. No es que la tele a mí me conmueva o me encante. Pero soy soldado de Beto.

Si Beto me dice "che, te necesito los jueves acá", yo voy a estar, porque le debo pleitesía a un tipo que está en el top 3 de los programas más escuchados de la Argentina. Yo pasé de ser el 10 de Ferro a ser el 6 del Barcelona, ahora laburo con Messi. Disfruto mucho trabajar con Beto, aprendo todos los días, es un tipo generoso, buena onda, alegre, compañero. Lo que él me pida, yo voy a estar.