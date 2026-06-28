Mercedes Funes "En la Cima": "Me han propuesto hacer streaming pero no me hallo"

La reconocida actriz mantuvo una charla íntima con Laura Rez Masud en la que reflexionó sobre su trabajo, el de sus colegas y sobre su vida personal.

Mercedes Funes con Laura Rez Masud para En La Cima de Los Andes.

Mercedes Funes estuvo en Mendoza presentando su obra de teatro que le cambió la vida y pasó por "En La Cima" de Los Andes. En una charla distendida y sincera con Laura Rez Masud, reflexiona sobre el rol de los actores y actrices en el universo del streaming y abre la puerta de su vida personal.

La reconocida actriz confiesa que no logra sentirse cómoda trabajando en ese formato, aunque respeta profundamente a quienes han encontrado allí un nuevo espacio de desarrollo profesional.

Embed - "Me han propuesto hacer streaming pero no me hallo". Mercedes Funes "En la Cima" Mercedes Funes, en una charla íntima con Laura Rez Masud Con honestidad, también reconoce que la transformación de la industria audiovisual en Argentina la lleva a preguntarse qué deparará el futuro. "Me angustia pensar en eso", afirma.

Mercedes Funes con Laura Rez Masud para En La Cima de Los Andes Mercedes Funes En La Cima de Los Andes Marcelo Álvarez Además, habla del amor que comparte con su esposo, el periodista Cecilio Flematti, y se muestra sorprendida de que, después de tantos años, continúen consultándole sobre expareja Nicolás Vázquez.