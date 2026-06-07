7 de junio de 2026 - 06:45

Mercedes Rus "En La Cima": "Las cárceles son las grandes demandantes de drogas"

La ministra de Seguridad y Justicia habla de los desafíos de su rol y abre las puertas de su historia personal en una entrevista con Laura Rez Masud.

Laura Rez Masud y Mercedes Rus En La Cima de Los Andes.&nbsp;

Laura Rez Masud y Mercedes Rus "En La Cima" de Los Andes. 

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Marcelo Álvarez
Por Redacción

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, es la primera mujer en ocupar este cargo en la provincia y, en un mano a mano con Laura Rez Masud " En La Cima" de Los Andes, repasa los desafíos de su rol y muestra una faceta poco conocida de su vida.

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Conducir Seguridad es estar alerta las 24 horas. No lo digo con peso, me encanta lo que hago”, resalta la ministra en una entrevista profunda en la que, no solo habla de la Policía, del sistema penitenciario y del narcotráfico, sino también cuenta anécdotas de su vida personal.

De su gestión, la ministra resalta que se "metió de lleno en el sistema penitenciario". "La droga se sostiene con consumo personal, que eso sabemos que está en aumento, porque sabemos que detrás hay problemas de salud mental, y en segundo lugar, el sistema penitenciario son los grandes demandantes de droga", expresa.

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Mercedes Rus habló de su hija y de la relación con su marido

Rus abre las puertas de su intimidad y habla del vínculo con su hija, su pareja y cómo equilibra la vida personal con su tarea diaria.

"Tengo una hija de 10 años y lo charlo mucho porque ella no entendía al principio por qué le explico que tiene que dejar el celular, que tiene que tener sus tiempos divididos, y me reclama que yo no cumplo las reglas", comenta en relación a su trabajo, que le demanda estar conectada de forma permanente con su equipo de trabajo.

Mercedes Rus- Ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza.

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