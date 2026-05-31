Franco Pisi "En La Cima": "No es necesario tomar una pastilla para divertirse"

En una charla íntima con Laura Rez Masud , Franco Pisi, productor de Folk Producciones y Grupo Palapas , repasa su historia " En La Cima" de Los Andes y habla sobre música, experiencias, tendencias y el detrás de Las Palapas , uno de los movimientos que revolucionó Mendoza y que atrae turismo de toda Argentina.

Cuenta cómo pasó de estudiar Arquitectura a convertirse en una de las figuras clave de la música electrónica en Mendoza. Sus primeros pasos fueron en Cinerama , un antiguo cine familiar de San Martín transformado en bar donde organizaron recitales de artistas como Babasónicos y Vicentico.

Con el tiempo llegaron eventos como Moonfest y Primavera Folk , hasta el nacimiento de Las Palapas durante la pandemia como una propuesta al aire libre en un terreno vacío junto al dique.

Embed - "No es necesario tomar una pastilla para divertirse". Franco Pisi "En La Cima"

Según Pisi, el éxito de Las Palapas se debe al paisaje mendocino, la curaduría artística, la gastronomía, la coctelería, el servicio, y la experiencia estética del público. “Cada vez que vamos te sorprende la vista . Tenés viñas, el dique, la montaña y la cordillera. Es como que se junta todo Mendoza en un punto”, expresó.

Además, rompe mitos sobre la estética y la famosa “vestimenta Palapas”: “Nos reímos mucho en realidad cuando salen los videos y todo, de que es como la parte que se creen que son vaqueros o no sé qué, porque no es así”.

También reflexiona sobre el consumo de drogas en la escena electrónica y considera que “antes estaba más estigmatizado”, aunque asegura que hoy existe “más información, más prevención y más conciencia”.

Pisi también destaca el impacto turístico y económico de los eventos electrónicos en la provincia, especialmente los shows de Hernán Cattáneo. “Una provincia prácticamente se para un fin de semana por todo lo que sucede gracias a los shows que hacemos”, aseguró.