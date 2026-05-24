24 de mayo de 2026 - 00:05

Daniel Miranda "En La Cima": "Hay más egresados en universidades privadas que en públicas"

Laura Rez Masud conversó con el rector de la Universidad Maza sobre los desafíos de la educación y el impacto de la crisis económica en las universidades.

Daniel Miranda En la Cima: el&nbsp;rector de la Universidad Maza habló&nbsp;sobre la situación actual de la educación superior.

Daniel Miranda "En la Cima": el rector de la Universidad Maza habló sobre la situación actual de la educación superior.

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Marcelo Álvarez para Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En una entrevista para el ciclo "En la Cima" de Los Andes, con la periodista Laura Rez Masud el rector de la Universidad Juan Agustín Maza (UMaza) y médico pediatra, Daniel Miranda, analizó el presente de la educación superior, los cambios en los hábitos de estudio y las dificultades que atraviesa el sistema universitario frente a la crisis económica.

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Miranda destacó el vínculo entre educación y salud como “dos pasiones por el servicio” y aseguró que su trayectoria en ambos campos le permitió alcanzar objetivos profesionales que hoy le generan “una gran satisfacción”.

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La situación actual de la educación superior

El rector señaló que las universidades de gestión privada muestran mejores tasas de egreso que las estatales. “En los últimos años se ha visto que el egreso en las universidades privadas es mucho mejor que en las estatales”, afirmó, y atribuyó parte de este fenómeno a que muchos estudiantes trabajan para financiar sus estudios lo que hace que avancen más rápido.

En relación con los estudiantes que ingresan a la universidad, advirtió sobre falencias en la formación previa, especialmente en comprensión de consignas, conocimiento básico en matemática, ciencias naturales o sociales y hábitos de estudio sostenidos, lo que impacta en el rendimiento académico.

También remarcó que “ni la inteligencia artificial ni la tecnología reemplazan sentarse a estudiar”. Aun así, destacó la necesidad acortar las carreras para una rápida salida laboral y capacitar en inteligencia artificial a docentes y estudiantes para adaptarse a los cambios educativos.

Por último, expresó preocupación por el contexto presupuestario de la educación y la ciencia en Argentina. “La ciencia y la tecnología están pasando momentos sumamente difíciles”, señaló, y advirtió que “la situación es crítica y va a llevar muchos años recuperar la calidad educativa”.

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