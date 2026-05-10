10 de mayo de 2026 - 00:15

"Arranqué meteorología por accidente". Fernando Jara "En La Cima"

Fernando Jara cuenta cómo llegó a la meteorología, sus inicios mucho y más en un nuevo encuentro del ciclo En La Cima con Laura Rez Masud.

Fernando Jara y Laura Rez Masud durante la grabación del programa En La Cima.&nbsp;

Fernando Jara y Laura Rez Masud durante la grabación del programa "En La Cima". 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Por Redacción

El reconocido meteorólogo Fernando Jara habló de sus inicios en la meteorología, cómo ve la profesión hoy en día y mucho más en una íntima y extensa charla con Laura Rez Masud en el ciclo de entrevistas "En La Cima".

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Fernando Jara y Laura Rez Masud
Fernando Jara y Laura Rez Masud durante la grabación del programa

Fernando Jara y Laura Rez Masud durante la grabación del programa "En La Cima".

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