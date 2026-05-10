"Arranqué meteorología por accidente". Fernando Jara "En La Cima"

El reconocido meteorólogo Fernando Jara habló de sus inicios en la meteorología, cómo ve la profesión hoy en día y mucho más en una íntima y extensa charla con Laura Rez Masud en el ciclo de entrevistas "En La Cima".
Fernando Jara cuenta cómo llegó a la meteorología, sus inicios mucho y más en un nuevo encuentro del ciclo En La Cima con Laura Rez Masud.
El reconocido meteorólogo Fernando Jara habló de sus inicios en la meteorología, cómo ve la profesión hoy en día y mucho más en una íntima y extensa charla con Laura Rez Masud en el ciclo de entrevistas "En La Cima".