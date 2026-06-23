23 de junio de 2026 - 11:16

25 fotos: el Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años con una noche histórica en la que estuvo Cornejo

El gobernador Cornejo, Luis Petri y referentes del turismo mendocino acompañaron la gala de aniversario en el ícono Hyatt Mendoza de ciudad.

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años y reafirmó su lugar como ícono hotelero, turístico y patrimonial de la Ciudad.&nbsp;

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años y reafirmó su lugar como ícono hotelero, turístico y patrimonial de la Ciudad. 

Foto:

Daniel Caballero/ Los Andes
Los Andes | Celeste Laciar
Por Celeste Laciar

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en la provincia. La cita comenzó a las 18 y reunió a destacadas figuras de la vida social mendocina, empresarios, funcionarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa. Entre los que estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo y el diputado nacional Luis Petri.

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LA- HYATT ANIV- 48
Park Hyatt Mendoza celebr&oacute; sus 25 a&ntilde;os en la provincia. La cita comenz&oacute; a las 18 y reuni&oacute; a destacadas figuras de la vida social mendocina, empresarios, funcionarios, referentes del turismo, clientes hist&oacute;ricos y amigos de la casa.

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en la provincia. La cita comenzó a las 18 y reunió a destacadas figuras de la vida social mendocina, empresarios, funcionarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa.

LA- HYATT ANIV- 49
Sergio &ldquo;Coco&rdquo; Gras fue el encargado de conducir el acto central y poner en palabras el esp&iacute;ritu de los 25 a&ntilde;os de Park Hyatt Mendoza.

Sergio “Coco” Gras fue el encargado de conducir el acto central y poner en palabras el espíritu de los 25 años de Park Hyatt Mendoza.

LA- HYATT ANIV- 51
Miguel Urmeneta, gerente general de Park Hyatt Mendoza, agradeci&oacute; al equipo, a los hu&eacute;spedes y a la comunidad mendocina durante su discurso aniversario.

Miguel Urmeneta, gerente general de Park Hyatt Mendoza, agradeció al equipo, a los huéspedes y a la comunidad mendocina durante su discurso aniversario.

Postales de una noche especial

Bajo el concepto “Luxury is personal”, la velada dejó una definición clara: detrás de cada experiencia, de cada huésped y de cada momento compartido, hay personas que hicieron posible esta historia.

Autoridades, empresarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa acompañaron una celebración que combinó emoción, música en vivo y momentos de encuentro. A continuación, algunas postales de una noche especial en Park Hyatt Mendoza.

LA- HYATT ANIV- 51
El gobernador Alfredo Cornejo se sum&oacute; al brindis por los 25 a&ntilde;os de Park Hyatt Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo se sumó al brindis por los 25 años de Park Hyatt Mendoza.

LA- HYATT ANIV- 33
El gobernador Alfredo Cornejo acompa&ntilde;&oacute; a las autoridades de Park Hyatt Mendoza en una noche de celebraci&oacute;n y reconocimientos por el 25&deg; aniversario del hotel.

El gobernador Alfredo Cornejo acompañó a las autoridades de Park Hyatt Mendoza en una noche de celebración y reconocimientos por el 25° aniversario del hotel.

LA- HYATT ANIV- 5
Luis Petri, Cristina Pérez y Vivian Castro, durante el encuentro aniversario.

Luis Petri, Cristina Pérez y Vivian Castro, durante el encuentro aniversario.

LA- HYATT ANIV- 11
El equipo de Hyatt Mendoza celebró en el escenario los 25 años del hotel.

El equipo de Hyatt Mendoza celebró en el escenario los 25 años del hotel.

LA- HYATT ANIV- 13
Gustavo Bernardi y Mauricio Badaloni compartieron la noche de celebración. Daniel Caballero/ Los Andes

Gustavo Bernardi y Mauricio Badaloni compartieron la noche de celebración. Daniel Caballero/ Los Andes

LA- HYATT ANIV- 21
Andrés Peti Lombardi, Gabriela Testa y Marcelo Bassignana, parte de una noche especial para la familia Hyatt.

Andrés Peti Lombardi, Gabriela Testa y Marcelo Bassignana, parte de una noche especial para la familia Hyatt.

LA- HYATT ANIV- 6
Luis Petri, Cristina Pérez, Vivian Castro y Marcelo Bassignana, presidente de Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A.

Luis Petri, Cristina Pérez, Vivian Castro y Marcelo Bassignana, presidente de Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A.

LA- HYATT ANIV- 4
Cacho Cerutti, Muñeca Cerutti, Judith Correa, Marilin Kovalenko y Marcelo Kovalenko disfrutaron de la noche aniversario.

Cacho Cerutti, Muñeca Cerutti, Judith Correa, Marilin Kovalenko y Marcelo Kovalenko disfrutaron de la noche aniversario.

LA- HYATT ANIV- 8
Rubén David y Andrea Richardi participaron de la velada aniversario.

Rubén David y Andrea Richardi participaron de la velada aniversario.

LA- HYATT ANIV- 10
Julieta Ravida y Guillermo Rigattieri acompañaron el festejo por los 25 años del hotel.

Julieta Ravida y Guillermo Rigattieri acompañaron el festejo por los 25 años del hotel.

LA- HYATT ANIV- 12
Carolina Fuller, de Catena, Cecilia Díaz y Belén Graffigna compartieron la velada aniversario.

Carolina Fuller, de Catena, Cecilia Díaz y Belén Graffigna compartieron la velada aniversario.

LA- HYATT ANIV- 16
Daniel Serio, Elio Ortiz, Julieta Gargiulo, Iván Delhez y Eduardo Dolengiewich, presentes en la celebración.

Daniel Serio, Elio Ortiz, Julieta Gargiulo, Iván Delhez y Eduardo Dolengiewich, presentes en la celebración.

LA- HYATT ANIV- 19
Cecilia Zunino y Teresa D’ Agosto acompañaron el festejo por los 25 años de Hyatt Mendoza.

Cecilia Zunino y Teresa D’ Agosto acompañaron el festejo por los 25 años de Hyatt Mendoza.

LA- HYATT ANIV- 20
Gabriel Lage, Ricky Videla y amigos acompañando la celebración del Hyatt.

Gabriel Lage, Ricky Videla y amigos acompañando la celebración del Hyatt.

LA- HYATT ANIV- 26
Gabriel Lage, Andrea Richardi, María Elena Richardi y Juan Pablo Marchionni durante la celebración.

Gabriel Lage, Andrea Richardi, María Elena Richardi y Juan Pablo Marchionni durante la celebración.

LA- HYATT ANIV- 28
Noelia Cona y Flor Aise, presentes en el encuentro aniversario.

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LA- HYATT ANIV- 30
Gustavo Reyes, Federico Pagano y María José Sánchez Vaca, entre los invitados especiales.

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LA- HYATT ANIV- 31
Juan Manzano, Esther Sánchez y José Mostafá acompañaron el aniversario de Hyatt Mendoza.

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LA- HYATT ANIV- 32
Mario Badaloni, Oscar Sagaz, Luis Zambonini y Juan Pablo Parapuño participaron de la velada.

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LA- HYATT ANIV- 3
Diario Los Andes dijo presente en la celebración aniversario de Park Hyatt Mendoza, a través de la participación de Celeste Laciar, Soledad González, Secretaria de Redacción, y Melisa Sbrocco.

Diario Los Andes dijo presente en la celebración aniversario de Park Hyatt Mendoza, a través de la participación de Celeste Laciar, Soledad González, Secretaria de Redacción, y Melisa Sbrocco.

LA- HYATT ANIV- 31
Juan Manzano, Esther Sánchez y José Mostafá acompañaron el aniversario de Hyatt Mendoza.

Juan Manzano, Esther Sánchez y José Mostafá acompañaron el aniversario de Hyatt Mendoza.

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