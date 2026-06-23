25 fotos: el Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años con una noche histórica en la que estuvo Cornejo

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en la provincia. La cita comenzó a las 18 y reunió a destacadas figuras de la vida social mendocina, empresarios, funcionarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa. Entre los que estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo y el diputado nacional Luis Petri.
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Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en la provincia. La cita comenzó a las 18 y reunió a destacadas figuras de la vida social mendocina, empresarios, funcionarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa.
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Sergio “Coco” Gras fue el encargado de conducir el acto central y poner en palabras el espíritu de los 25 años de Park Hyatt Mendoza.
Daniel Caballero/ Los Andes
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Miguel Urmeneta, gerente general de Park Hyatt Mendoza, agradeció al equipo, a los huéspedes y a la comunidad mendocina durante su discurso aniversario.
Daniel Caballero/ Los Andes
Postales de una noche especial
Bajo el concepto “Luxury is personal”, la velada dejó una definición clara: detrás de cada experiencia, de cada huésped y de cada momento compartido, hay personas que hicieron posible esta historia.
Autoridades, empresarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa acompañaron una celebración que combinó emoción, música en vivo y momentos de encuentro. A continuación, algunas postales de una noche especial en Park Hyatt Mendoza.