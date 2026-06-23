25 fotos: el Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años con una noche histórica en la que estuvo Cornejo

El gobernador Cornejo, Luis Petri y referentes del turismo mendocino acompañaron la gala de aniversario en el ícono Hyatt Mendoza de ciudad.

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años y reafirmó su lugar como ícono hotelero, turístico y patrimonial de la Ciudad.

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en la provincia. La cita comenzó a las 18 y reunió a destacadas figuras de la vida social mendocina, empresarios, funcionarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa. Entre los que estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo y el diputado nacional Luis Petri.

LA- HYATT ANIV- 48 Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en la provincia. La cita comenzó a las 18 y reunió a destacadas figuras de la vida social mendocina, empresarios, funcionarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa. LA- HYATT ANIV- 49 Sergio “Coco” Gras fue el encargado de conducir el acto central y poner en palabras el espíritu de los 25 años de Park Hyatt Mendoza. Daniel Caballero/ Los Andes LA- HYATT ANIV- 51 Miguel Urmeneta, gerente general de Park Hyatt Mendoza, agradeció al equipo, a los huéspedes y a la comunidad mendocina durante su discurso aniversario. Daniel Caballero/ Los Andes Postales de una noche especial Bajo el concepto “Luxury is personal”, la velada dejó una definición clara: detrás de cada experiencia, de cada huésped y de cada momento compartido, hay personas que hicieron posible esta historia.

Autoridades, empresarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa acompañaron una celebración que combinó emoción, música en vivo y momentos de encuentro. A continuación, algunas postales de una noche especial en Park Hyatt Mendoza.